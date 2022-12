En primer lugar mencionó a las “obras complementarias, que tiene que ver con un aductor que está previsto por el DPA, pero que todavía no está concesionado a este consorcio, como es el caso de la dársena del 83, en donde hay unos tabiques que han impedido que pase todo el agua de forma normal, y a través de dos compuertas que son limitadas”.

Como para empeorar la situación de ese punto, Zanardi confió que en esos tabiques se formaron unos “tapones de lama y basura”, lo cual impidió el normal curso del agua en el lugar.

Desborde-canal-Puente-8308.jpg Anahí Cárdena

El segundo factor que dio como resultado este desborde está relacionado con la lluvia de las últimas horas y el bypass que hay en el P2 (canal secundario de riego ubicado más del norte), a la altura del kilómetro 35, “donde el agua de lluvia en lugar de ir a otra zona viene hacia este canal”. “Estamos pidiendo que esa compuerta este cerrada, hasta que ocurra una lluvia importante.

Caso contrario, que se use el curso normal del P2, que tiene capacidad suficiente de 80 a 100 mm, y sólo se empieza a ver afectado a partir de los 150 mm, como ocurrió en el 2014 y el 2016”, relató Zanardi y luego agregó: “Esa obra debería ser usaba de una forma más estratégica, donde el curso del desagüe P2 no afecte el canal secundario 3 Roca, que está concesionado a este consorcio, y de esa manera se pierda el control del caudal que se maneja”.

Desborde-canal-Puente-8306.jpg Anahí Cárdena

Respecto del tercer factor, el presidente del consorcio apuntó a la complicada situación económica que atraviesa, la cual no les permite hacer los mantenimientos correspondientes para que esto no ocurra.

“Este canal servía para el riego de Roca, Allen y Fernández Oro, pero luego se dividieron los canales, y de 23 metros cúbicos que tiene la capacidad hídrica este canal, hoy está llevando 7,3 metros, y pese a que la cantidad es relativamente poca con la de su capacidad, se está rebalsando. Y ¿cuál es el motivo? Uno es la falta de mantenimiento, principalmente porque las lamas este último año han sido más agresivas y achican la capacidad del curso del agua, y esto afecta de esta manera. Y los consorcios, no sólo el de Allen-Fernández Oro, sino los siete del Alto Valle que administran el canal principal, están pasando por momentos financieros muy graves y estamos esperando el auxilio de la provincia, a través del DPA”.

Desborde-canal-Puente-8303.jpg Anahí Cárdena

Con todo esto, Zanardi contó cómo será la solución temporal y cuál la de fondo, para poder darle tranquilidad a los vecinos de la zona. Según manifestó, en primer lugar se limpió por completo el “obstáculo que estaba las compuertas de la contratista del DPA”. “El canal ya viene bajando su nivel. Hay millones de litros acumulados, por lo que va a demorar algunas horas”, dijo.

Desborde-canal-Puente-8302.jpg Anahí Cárdena

En tanto, también se llevarán adelante trabajos para poder elevar la costa del barrio Martín Fierro, y así evitar que el agua vuelva a ingresar a las casas. “Cuando la empresa contratista que trabajo para el DPA hizo esta nueva banquina, la dejo muy baja, y lo que vamos a hacer es levantarla. Creemos que esto nos demandara más de 20 camionadas, para no decir 50. Eso lo vamos a ir viendo de momento. Es decir que se requiere de mucho trabajo y mucha plata”.

camion-puente-83.jpg

“Esto ayuda a la coyuntura, pero no resuelve el problema de fondo. La solución será sacar los tabiques para que nunca se frene el agua hacia atrás, como así tampoco que no se taponee de noche o en horarios en los que no está controlados”, cerró Zanardi.