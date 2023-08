El senador nacional Weretilneck negó llamados del ex presidente. Macri le pidió públicamente que no de quórum a una sesión y Cristina lo tildó de "mafioso".

Los ex presidentes Mauricio Macri y Cristina Fernández tuvieron el miércoles un fuerte cruce en redes sociales que involucró al senador Alberto Weretilneck , gobernador electo de Río Negro . El ex intendente cipoleño le bajó el tono a la disputa y aseguró que "estar en el centro de la mirada nacional por discusiones de la política nacional, muestra que estamos en el camino correcto".

La disputa entre los referentes de las principales fuerzas políticas nacionales comenzó cuando Macri mencionó a Alberto Weretilneck y a los senadores Guillermo Snopek y Edgardo Kueider en una entrevista. Les reclamó "que tengan un compromiso con la patria y no dejen que nombren a los jueces militantes que pusieron en esas listas". El deseo del ex presidente es que no sesione el Senado para aprobar el nombramiento de 70 jueces.