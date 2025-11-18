Varias escuelas sin clases este miércoles: las razones

Varias escuelas de la provincia no tendrán clases por la medida de fuerza de ATE.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este miércoles 19 de noviembre un paro nacional de 24 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 12. La medida afecta a varios organismos provinciales y a las escuelas.

La medida fue definida por unanimidad en un plenario federal de delegados de todo el país realizado el 11 de noviembre, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , sostuvo que la central está obligada a reaccionar frente a lo que considera un intento de recorte masivo de derechos laborales. “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, manifestó. También advirtió que tras casi dos años de gestión de Javier Milei, “la administración pública entró en emergencia salarial”.

"La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, aseveró Aguiar, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre Estados Unidos y Argentina.

Reforma laboral y reestructuración del Estado

Según aseguró ATE en un comunicado, el Poder Ejecutivo trabaja en modificaciones dentro del Estado para adecuarlo a la nueva normativa que pretende enviar al Congreso después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Denuncian que el proyecto incluiría la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas y acuerdos por empresa en lugar de convenios por actividad, entre otros puntos.

ATE también alertó sobre un presunto plan para desarticular áreas de control y fiscalización dentro de la órbita laboral. “Intentan desmantelar agencias territoriales para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control”, agregó Aguiar al justificar la elección del ex Ministerio de Trabajo como punto central de la protesta.

Situación salarial y paritarias

El gremio remarcó que la negociación paritaria correspondiente al período junio 2025–mayo 2026 comenzó con una propuesta oficial que no logró acompañar la suba del costo de vida. Trabajo ofreció incrementos mensuales entre el 1,1% y el 1,3%, mientras que el Indec registró inflaciones superiores en cada uno de esos meses. ATE rechazó la oferta, mientras que UPCN la aceptó.

“Cada día que pasa, el pluriempleo alcanza a un número mayor de empleados públicos que ya no pueden cubrir sus necesidades básicas”, afirmó Aguiar, quien pidió reabrir la discusión salarial para “reparar el daño” acumulado.

Alta adhesión esperada y convocatoria en Río Negro

En Río Negro, el referente provincial de ATE, Romeo Aguiar, anticipó una participación muy elevada en organismos nacionales, provinciales y municipales. Desde las 7 de la mañana se realizará un acampe frente a las oficinas del ex Ministerio de Trabajo de Nación, ubicadas en Avenida Roca y Tucumán de General Roca, donde habrá una concentración y posterior manifestación.

El gremio garantizó guardias mínimas en los servicios de Salud para atender urgencias. Además, numerosas escuelas de la provincia no dictarán clases debido a la adhesión del personal de portería a la medida de fuerza.