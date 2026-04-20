Tragedia: un auto cayó a un canal de riego y hay al menos una persona fallecida

El rodado quedó sumergido en el agua y fue visto por un policía que recorría el lugar. Bomberos confirmó la existencia de un cuerpo en el interior.

Un policía que pasaba por el lugar advirtió que un auto cayó al canal de riego.

Un vehículo cayó a un canal de riego ubicado en la zona de Cinco Saltos y se constató la muerte de una persona. El auto es un Fiat Sierra que quedó sumergido en el agua con sus cuatro ruedas hacia arriba en un sector del paraje La Parra, en inmediaciones de la chacra de la empresa Kleppe y a unos 1000 metros del ejido urbano.

Según trascendió, un policía de la Brigada Rural local que pasó por el lugar minutos después de las 9:30 advirtió el rodado en el interior del cauce y alertó a la Comisaría 43 , a quien le corresponde intervenir por jurisdicción.

En estos momentos se desarrolla un operativo con personal de esa unidad y la participación de Bomberos Voluntarios, quienes tras arrojarse al agua confirmaron que en el interior del habitáculo había una persona sin vida.

Los efectivos, además, habían sujetado el auto con sogas para evitar que lo arrastre la corriente. También se preparaban para iniciar el operativo que permita retirarlo del interior del canal.

Auto cayó al canal

Integrantes del Gabinete de Criminalística acudieron al lugar para la realización de los trabajos periciales. También fue convocado el médico policial.

Se pudo averiguar que, por la patente, el titular del vehículo es un vecino de Cipolletti, cuya identidad trascendió, aunque este medio la mantendrá en reserva hasta que se confirmen sus datos y si es efectivamente la víctima.

El canal donde ocurrió la tragedia parte del principal en inmediaciones de la ex fábrica Indupa, y luego se extiende en paralelo por la calle Cerro Tronador hasta la Ruta Nacional 151, desde donde continúa en dirección a Cipolletti.

Pasado el mediodía aún no habían confirmado la identidad de la persona muerta. Al parecer no habían podido encontrar su identificación para corroborarlo.