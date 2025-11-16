Tragedia en el río Limay: un hombre murió ahogado en una zona no habilitada como balneario

Los guardavidas fueron notificados cerca de media hora después del incidente y lograron retirar del agua el cuerpo del fallecido.

Durante la tarde del domingo, un hombre murió luego de ingresar al río Limay en un sector no habilitado como balneario . Según informaron las autoridades municipales, el hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba en un área sin servicio de guardavidas ni condiciones seguras para el ingreso al agua.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó a LM Neuquén que el episodio tuvo lugar entre las 16 y las 17, a la altura de la intersección de calle Puerto Deseado, en el barrio Valentina Sur Rural.

Se trata de un tramo del río que no está autorizado como balneario y que, por sus características, presenta riesgos para quienes se internan en el cauce.

El sindicato quiere sumar guardavidas al balneario de Valentina Sur. Francisco Baggio recalcó la importancia de ir a los sectores habilitados como balnearios, donde se encuentra personal preparado para actuar ante cualquier eventualidad.

Con base en la información preliminar, el funcionario explicó que el hombre —cuyo nombre no trascendió— habría ingresado al agua y desapareció bajo la superficie pocos instantes después. No se registró presencia de personal de seguridad acuática en el sector, ya que la zona no cuenta con habilitación ni cobertura.

Baggio detalló que los guardavidas fueron notificados cerca de media hora después del incidente. Cuando llegaron al lugar, familiares y testigos les señalaron el punto aproximado donde la víctima había sido vista por última vez. A partir de esa referencia, el equipo de rescate inició la búsqueda y logró recuperar el cuerpo desde el fondo del río.

Una vez en superficie, los guardavidas comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal continuó con los intentos de recuperación aplicando RCP y desfibrilación durante el traslado. Sin embargo, el hombre llegó sin signos vitales al Hospital Castro Rendón, donde se confirmó su fallecimiento pese a todos los esfuerzos.

El subsecretario destacó la gravedad de ingresar al agua en sectores no autorizados y volvió a insistir en la importancia de respetar únicamente las zonas habilitadas para uso recreativo. “Es fundamental que la comunidad tome conciencia de los riesgos. En los balnearios oficiales hay guardavidas capacitados y condiciones controladas, pero fuera de esos sectores la seguridad no está garantizada”, afirmó.

"El lugar donde ocurrió esta tragedia se encuentra a 700 metros del balneario de Valentina Sur, un lugar donde están todas las medidas de seguridad correspondientes para que la gente pueda ir a disfrutar de manera segura. Estamos todos muy tristes con esto que ocurrió hoy", aseguró Baggio.

Esto se debe a que, pese a todo el trabajo que realizaron los guardavidas para poder reanimar al hombre fallecido, no pudieron hacerlo.

"Tenemos guardavidas preparados, pero si la gente va a lugares no habilitados no se va a encontrar con el personal especializado. Desde hace semanas estamos difundiendo cuáles son los lugares seguros para ir porque queremos evitar situaciones como estas, esto nos entristece mucho porque nuestro esfuerzo acondicionando los balnearios y adelantando la temporada es para que estas tragedias no ocurran", concluyó.

Cuáles son los balnearios habilitados

La Municipalidad adelantó la temporada ante las altas temperaturas y dispuso una guardia de guardavidas en los balnearios Gustavo Fahler, Sandra Canale y Brun de Duclot. Desde el 1 de diciembre, el Operativo Balneario sumará rescatistas para cubrir los cinco balnearios oficiales y 14,5 kilómetros de costa del Limay con patrullaje náutico y asistencia integral.