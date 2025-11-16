Video: Un joven se vistió de héroe y se arrojó al canal para rescatar a una perra que se estaba ahogando

Momentos de desesperación vivieron los vecinos al ver que la perrita se rendía por el cansancio, hasta que Leonel decidió tirarse al agua.

El canal de riego, un constante riesgo para mascotas, sobre todo en temporada de verano.

Un rescate desesperado se vivió este fin de semana en el canal de riego, donde una perra quedó atrapada en el cauce sin posibilidad de salir por sus propios medios. El animal, exhausto y desorientado, se hundía mientras varias personas intentaban alcanzarle sogas u objetos para mantenerla a flote.

El momento más crítico se produjo cuando la perra comenzó a inclinarse de costado, ya sin fuerzas, según relataron testigos. Fue entonces cuando Leonel Haro tomó la decisión de arrojarse al agua. Nadó hasta alcanzar al animal y, a pesar de las mordidas provocadas por el miedo, consiguió impulsarla hacia un sector donde podía afirmarse. Finalmente, ambos lograron sujetarse de una manguera que los vecinos habían extendido desde arriba y así llegar a la orilla.

Haro sufrió heridas en el rostro y los brazos , pero permaneció en el lugar hasta asegurarse de que la perra estuviera fuera de peligro. Las personas que se encontraban allí lo ayudaron a subir y lo acompañaron para que recibiera atención médica, según informó el sitio local ANRoca.

rescate perro en el canal

Un problema recurrente en el canal

Vecinos y proteccionistas recordaron que no es la primera vez que un animal —e incluso una persona— queda atrapado en el canal Grande. Organizaciones de Roca llevan años pidiendo al Consorcio de Riego y al municipio que se instalen redes o protecciones en los tramos más riesgosos del canal principal, debido a la profundidad, la corriente y los paredones lisos que impiden salir por sus propios medios.

Aunque el canal no es un espacio habilitado para actividades recreativas, continúa siendo un punto de riesgo en sectores urbanos donde faltan barreras y señalización preventiva.

Quienes presenciaron el episodio destacaron el gesto del joven, que pese al peligro no dudó en intervenir. Según contaron, ya fuera del agua repetía: “No la podía dejar”.

Policía héroe: salvó un bebé con la maniobra de Heimlich

Los efectivos de la Comisaría n°48 de Mosconi de General Roca protagonizaron una heroica escena al asistir a un bebé que se había ahogado y salvarle la vida con maniobras de reanimación cardiopulmonar. La rápida intervención de los uniformados que interceptó el automóvil donde trasladaban al bebé y la aplicación de maniobras de RCP permitió revertir la situación y evitar una tragedia.

El episodio tuvo lugar el miércoles por la noche, cuando el Comando Radioeléctrico fue alertado por un llamado que informaba que un niño se encontraba en grave estado tras atragantarse con alimento. Los agentes tomaron conocimiento de que sus familiares lo estaban trasladando de urgencia hacia el hospital Francisco López Lima en un vehículo particular.

comisaria mosconi roca

Ante la emergencia, el Sargento Sergio Tapia y la Cabo 1° Mariana González interceptó al vehículo de la familia con el móvil policial en la intersección de las calles Los Coihues e Ismael Basse. Los agentes encontraron al pequeño inconsciente y con signos de obstrucción respiratoria.

De inmediato, ambos funcionarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicaron la maniobra de Heimlich en varias oportunidades, hasta que el niño expulsó el alimento que bloqueaba sus vías respiratorias. El niño recuperó el color de la tez y comenzó a llorar, lo que reflejó que había restablecido la respiración.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del hospital local, cuyo equipo de salud verificó que el menor se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, fue trasladado al centro sanitario para ser sometido a estudios de control y permanecer en observación por precaución.