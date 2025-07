Thalasselis: "Seguimos trabajando para incorporar médicos"

En una entrevista radial el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, afirmó que “el recurso humano en ciertas especialidades es bien escaso, no sólo en Río Negro sino a nivel nacional. Venimos observando, que no está vinculado únicamente con cuestiones salariales, hay una clara decisión de los nuevos profesionales de no avanzar en ciertas especialidades, en el caso de la ginecología y obstetricia, la pediatría especializada en cuidados neonatales, es otro de los ejemplos”.