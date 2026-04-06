Semana Santa récord: Río Negro se llenó de turistas y lideró entre los destinos más elegidos

Con picos del 80% de ocupación y eventos masivos, la provincia se posicionó entre las más elegidas y dejó un fuerte impacto económico.

La provincia se posicionó como uno destinos más elegidos del país. Foto: Gentileza.

Río Negro reafirmó su lugar como uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo de Semana Santa , con un movimiento turístico sostenido en todas sus regiones .

El flujo de visitantes estuvo impulsado por una agenda cargada de eventos culturales, gastronómicos y recreativos.

San Carlos de Bariloche volvió a liderar la preferencia de los turistas, con un promedio del 80% de ocupación .

La Fiesta Nacional del Chocolate fue el gran motor: miles de visitantes se acercaron para disfrutar de propuestas emblemáticas como la barra de chocolate más larga del mundo y actividades en el Centro Cívico.

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El impacto no solo se sintió en la hotelería, sino también en la gastronomía, el comercio y las excursiones.

El Bolsón y la cordillera, con buena respuesta

En la región andina, El Bolsón también mostró cifras positivas, con una ocupación superior al 57%.

Las actividades recreativas, deportivas y de contacto con la naturaleza fueron claves para atraer visitantes durante el fin de semana.

Costa y Valle, con movimiento constante

En la Zona Atlántica, destinos como San Antonio Oeste y Las Grutas registraron niveles de ocupación de entre el 45% y el 50%, con predominio de turismo familiar y estadías promedio de tres días.

Eventos como el Festival de Viento, junto a la oferta gastronómica y cultural, sostuvieron el interés de los visitantes.

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En los Valles, en tanto, se mantuvo un flujo constante de turismo regional, con propuestas vinculadas a bodegas y actividades al aire libre.

Más turistas y un gasto sostenido

A nivel nacional, el número de viajeros creció un 5,6% respecto al año anterior, con un gasto promedio diario de $108.982 por persona.

Se observó una tendencia clara: mayor interés por destinos con propuestas gratuitas, culturales y gastronómicas, como las que ofreció Río Negro.

Un saldo positivo para la economía

El balance del fin de semana largo dejó resultados alentadores para la provincia, con un impacto económico que se distribuyó en todas sus regiones.

La diversidad de propuestas y la capacidad de atraer turistas en distintos puntos consolidan a Río Negro como un actor clave del turismo nacional.