Quién es Marina Deorsola, la nueva Secretaria de Salud de Río Negro

El Gobierno de Río Negro oficializó la salida de Sergio Wisky y anunció la designación de la doctora en la cartera provincial.

La doctora Marina Deorsola es médica clínica egresada de la Universidad Nacional de La Plata.

El Gobierno de Río Negro anunció la designación oficial de Marina Deorsola como Secretaria de Salud , en reemplazo de Sergio Wisky . La doctora asumirá formalmente este miércoles 1 de abril con el objetivo de garantizar la continuidad de las políticas sanitarias y el funcionamiento del sistema público en todo el territorio provincial.

En ese sentido, el Gobernador Alberto Weretilneck , el ministro de Salud Demetrio Thalasselis y la funcionaria designada mantuvieron una reunión de trabajo junto al equipo de conducción de la cartera sanitaria. Durante el encuentro analizaron la situación actual del sistema de salud y definieron los lineamientos de acción para el corto y mediano plazo. El objetivo es darle continuidad a la planificación estratégica delineada por el gobierno provincial.

Desde el gobierno provincial informaron que la salida de Wisky se da "por cuestiones estrictamente personales vinculadas a su proyecto familiar ".

La formación y trayectoria de la doctora Deorsola

La doctora Marina Deorsola es médica clínica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, donde realizó su formación de grado y especialización, desempeñándose además como jefa de residentes de su promoción.

Su carrera profesional fue desarrollada íntegramente en el sistema público de salud, primero en la ciudad de La Plata y posteriormente en el Hospital de San Antonio Oeste, donde se desempeñó como médica clínica.

SALUD MINISTRA El Gobernador Alberto Weretilneck, el ministro saliente Thalasselis y la funcionaria designada mantuvieron una reunión de trabajo.

Desde 2021 se especializa en el abordaje de enfermedades transmisibles, ámbito en el que asumió responsabilidades como referente y posteriormente como coordinadora provincial. En 2023 fue designada Subsecretaria de Programa de Salud de Río Negro, participando activamente en el diseño e implementación de políticas sanitarias.

La nueva secretaria se desempeñó como médica clínica del Hospital de San Antonio Oeste

El perfil técnico y su trayectoria dentro del sistema público apunta a fortalecer la red hospitalaria, sostener la articulación permanente con los equipos de salud y la consolidación de una Secretaría de Salud con las puertas abiertas para la comunidad y con presencia en todo el territorio provincial.

Ministerio de Salud Viedma 1200.jpg El perfil técnico y su trayectoria dentro del sistema público apunta a fortalecer la red hospitalaria.

Entre los principales objetivos de su gestión se destacan la continuidad de políticas sanitarias en marcha, la construcción de nuevas respuestas a las demandas actuales del sistema, la modernización de los procesos de gestión y el fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia en la prestación de los servicios de salud.

La designación de la doctora Deorsola tiene como fin reafirmar el rumbo de trabajo del Ministerio de Salud, al garantizar la previsibilidad institucional y darle continuidad a la implementación de políticas públicas para mejorar la calidad de atención en todos los hospitales y centros de salud provinciales.