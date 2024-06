Por las intensas nevadas hay riesgos de avalanchas en Bariloche

Escenario complicado

Juan Pablo Villagra, uno de sus referentes y también miembro de la AAA ((American Avalanche Association) y guía profesional de Alta Montaña, brindó algunos consejos de prevención ante posibles desprendimientos en una entrevista publicada en elcordillerano.com.ar.

Villagra, que además pertenece a la Asociación Argentina de Guías, advirtió que hay una situación “complicada con las condiciones de nieve” y agregó que “nuestro día a día es tener datos y ver cómo podemos comunicar esa información ante riesgos de avalanchas tratando de dar recomendaciones para que las personas tengan menos accidentes”.

Equipo avalanchas.jpg El equipo de la CIA, que monitorea lo que sucede con la nieve en las altas montañas. El Cordillerano

El experto sostuvo que la tarea se basa en experiencias de situaciones que ocurren en EE.UU. para volcar esos conocimientos a posibles grandes y peligrosos deslizamientos en la región patagónica.

“Nosotros -dijo- estamos en un lugar donde la nieve tiende a estabilizarse muy rápido, cualquier volumen grande de nieve que cae tiende a estabilizarse rápido, a veces tarda más o tarda menos, pero las avalanchas son por lo general durante o luego de la tormenta. En otros lugares del mundo tienen condiciones que son más persistentes, luego de un montón de días lindos puede haber una condición complicada”.

El miércoles se espera una nueva tormenta

El guía sostuvo que “las avalanchas están asociadas a la caída de mucha cantidad de nieve que cae muy de golpe, pero no en las condiciones de invierno en particular. Este invierno es como cualquier invierno, cada tormenta se toma como una especie de monstruo, allí hay que analizar y ver qué tipo de avalancha puede traer. En los últimos años el tema del cambio climático influye, hay un montón de eventos que no tienen nada que ver con la norma, está todo bastante corrido. Se podría decir que está muy volátil, no tenemos un invierno clásico” e indicó: “este invierno en particular no se sabía muy bien, algunos baqueanos nos decían sobre toda la nieve que ha caído hasta el momento, ahora está pronosticada una tormenta bastante grande para el miércoles que viene, después viene otra tormenta el 30 o el primero de julio”.

Por último, Juan Pablo Villagra mencionó que “ahora estamos esperando 60 o 70 centímetros de nieve en nivel de altura para el próximo miércoles. Eso va variando, el punto de congelamiento estuvo muy alto, ahora se estabilizó y está en los 1100, 1200, 1300 metros sobre el nivel del mar acá en Bariloche. Toda la precipitación que se pronostica para la montaña estará más pronunciada en las zonas altas”.

Los profesionales del CIA sostienen que en la actualidad hay posibles avalanchas de placas de viento pequeñas a grandes en zona alpina, en lugares aislados a sotavento de filos, lomos y otros obstáculos, especialmente en orientaciones Este, Sureste y Sur.

Recomiendan evitar lugares con evidente acumulación de nieve por viento, en terreno cercano o mayor a 35 grados, especialmente en las orientaciones Este, Sureste y Sur de la zona alpina. Elegir pendientes moderadas y bosques sin secciones que evidencien carga adicional por viento, y que no estén conectadas con terreno empinado a sotavento o ubicadas por debajo de cornisas.