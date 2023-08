Policías apuntan contra Weretilneck por sumas en negro

"Necesitamos que interceda por nosotros, es nuestro representante natural. Es decir, no que sea solamente un jefe que tenga que imponer normas y sancionar, sino que se comprometa con nosotros y le pregunta al gobierno qué es lo que sucede con nuestro salario", sostuvo Luis Margagliotti, vocero de Policías Retirados.

En CNN Radio Roca , el referente policial expresó que el sector no es ajeno a la problemática salarial. "Nos encontramos en esa situación y tenemos que apelar a estos medios porque no tenemos, como la tienen la mayoría de los trabajadores, una representación como para hablar de estos temas. Así que estamos desamparados en ese sentido".

Según explicó Margagliotti, el sector policial al no tener paritarias, depende de los acuerdos salariales de otros gremios. "Dependemos de lo que logren y realmente siempre es poco para todos, pero en nuestro caso tenemos unos porcentajes de 8% en septiembre, 6% en octubre y 9% en noviembre".

Remarcó que en el caso de los retirados dependen de la caja de Anses por lo que esos aumentos demoran entre 4 ó 5 meses en percibirse. Desde el sector destacan que esto impacta negativamente en el bolsillo, al no ser un aumento directo en el caso del personal pasivo.

"Es inconcebible, es incomprensible y más inconcebible aún es escuchar a cualquier funcionario de cualquier parte que diga que ´estamos trabajando en eso´. Tanto la Anses como el gobierno provincial siempre dicen lo mismo. Y en este tema hablamos de hace años. Necesitamos una conversación real, que bajemos a la tierra, que hablemos del trabajador", pidió Margagliotti.

El suboficial retirado de la policía de Río Negro, apuntó contra los dichos del gobernador electo, Alberto Weretilneck sobre comenzar "de cero con la policía porque está destruida". Aseguró que fue el actual senador quien gestó los salarios y descuentos que hoy tiene la Policía de Río Negro.

"Nosotros somos quienes manifestamos nuestras desgracias, venimos de un mundo de horror. Un mundo donde funcionamos como funcionamos y así quedamos: viejos y enfermos. Weretilneck fue el gestor de los salarios que tenemos y los descuentos que tenemos. No sé si saben que un policía de Río Negro no se quiere retirar, quiere permanecer en el cargo de todas las jerarquías porque cuando se retira cobra menos. Eso obedece a que en los diferentes gobiernos, incluido el de Weretilneck se hacen aportes en negro, se hacen pagos en negro. Weretilneck es conocedor de esta problemática. Lo primero que debería hacer es dejar de pagar sumas en negro. No puede ser que un policía se retire y cobre menos", expresó Margagliotti.

Dijo que Weretilneck debería hablar sobre "el salario, sobre la forma en qué nos pagan, sobre qué nos pagan, qué ítems nos pagan y por qué hay ítems en negro. Este señor sabe claramente lo que sucede", apuntó. Además, recordó que hay varios policías sumariados por reclamar mejoras salariales en la provincia.