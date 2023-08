Paro de Asspur en los hospitales: "Falta de recurso humano"

Por otro lado, la trabajadora de salud denunció que en los hospitales y en los centros barriales se vive un "deterioro que se ha profundizado mucho más en este último tiempo. Falta de recurso humano, hubo una baja muy significativa de técnicos, profesionales y personal en general del sistema de salud que se ha ido o que ha reducido su carga horaria, que han pasado de tener cargas full-time a part-time y eso resiente mucho los servicios", explicó Baeza.

Sobre las políticas de salud en Río Negro, encabezadas por el ministro Fabián Zgaib, la dirigente de Asspur aseguró que se encuentran en un estado de acefalía.

"No hay nadie que tome una sola decisión. Cuando tenés que dirigirte a hablar con los jefes del departamento, con la dirección, es para encontrarte con la respuesta de ´tengo que consultar, no me contestan, estoy intentando encontrar a alguien que me dé una respuesta a nivel ministerial´. Es decir que esto agrava muchísimo más la situación porque tenemos un gobierno que se está yendo y que en salud estuvo muy poco presente. Nosotros muy pocas veces hemos visto la presencia de la gobernadora o del ministro de salud que no haya sido saliendo de las oficinas de los directores".

Baeza manifestó que Zgaib es un ministro que "poco conoce sobre cómo es el manejo verdadero dentro de los hospitales. La verdad que es un administrador y nada más, y bastante mal administrador, basta con recorrer los hospitales para darse cuenta cuál es el estado en el que estamos".

Uno de los reclamos tiene que ver con el valor de la hora de trabajo de técnicos y profesionales. "Nosotros tenemos ahí un reclamo muy preciso de nuestro sector, que sería todo lo que tiene que ver con la ley 1904, que quedó absolutamente desfasada en relación con el resto del equipo de salud. Entonces, ese valor de la hora que en un sistema que está totalmente devastado y desprovisto de profesionales necesita robustecerse porque vos necesitás pagar mayor cantidad de o guardias y horas extras a profesionales para cubrir los servicios", explicó.

La profesional remarcó además que una de las consecuencias que genera esto es el éxodo de profesionales hacia otros rubros del privado. "Eso que es tan importante y que en muchos casos determina que un profesional se quede o se vaya del sistema, no lo podemos resolver con nadie porque nadie te contesta en el Ministerio. Los profesionales tenemos mayor posibilidad de conseguir un mejor salario, la hora extra mejor paga por fuera del sistema. Esto es algo que se tiene que resolver porque es lo que está impactando en ese momento para que un servicio esté abastecido o no", remarcó Baeza.