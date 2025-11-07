Polémica en Cinco Saltos: El intendente salió a responder los memes del bote y las chicanas del comerciante

Horas después de que se viralizara un video de una parodia de un vecino por la obra que, sumado a la tormenta, inundó una avenida, llegó la dura respuesta.

Una pícara broma derivó en una impensada polémica en Cinco Saltos , en la cuál se involucró hasta el mismísimo intendente Quique Rossi , quien salió a responder en redes sociales a los memes y las chicanas por la corriente de agua que generó la tormenta y una obra municipal .

La mecha de la controversia la encendió un conocido vecino y comerciante de la zona de Avenida Argentina , quién se tomó con humor el caudal de agua que se junto a raíz de la reforma y la lluvia del jueves. El hombre subió un video que se viralizó rápidamente, en el que se muestra subido a un bote. Parece ser, que la ocurrencia no le causó gracia al jefe comunal.

No es la primera vez que el comerciante utiliza el humor por el estado de las calles, ya que también lo hizo con las reparaciones realizadas por la gestión de Liliana Alvarado , según recuerda el sitio Senny Radio (aquella vez subido a un kayak). Ahora el comerciante, de nombre Jorge, se filmó intentando navegar en pleno centro , en una clara indirecta por las condiciones de la Avenida.

Humor en la tormenta

Pues bien, el que recogió el guante este viernes fue el propio intendente, quien asistió hasta el lugar e hizo, video mediante, su contundente descargo tras las chicanas.

“Acá estamos en la Avenida Argentina donde se realizó la reparación y ayer varios vecinos realizaban memes del agua que corría. Eso es lo que tiene que pasar. A las 8 de la mañana así se encuentra la Avenida Argentina, van a empezar a levantar los restos y a limpiar. Quiero que vean que la Avenida se escurrió y es la razón por la que estamos haciendo los arreglos. Acá es donde ayer se hacían memes, bueno quiero que vean que está seco ahora. Objetivo cumplido”, fue la contundente respuesta del intendente que demostró que horas después de la tormenta todo drenó.

De la polémica a la Fiesta Aniversario en Cinco Saltos

Este fin de semana Cinco Saltos estará de fiesta por la celebración del 111° Aniversario de la localidad. El festejo comenzará el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre en el predio del Polideportivo N°1. La fiesta será musicalizada por Kapanga, Rodrigo Tapari, Rozé, bandas regionales y tendrá la presentación de Academias de danzas locales.

El predio contará con un sector dedicado a la gastronomía, con la instalación de food trucks y puestos de alimentos dedicados a la venta de comidas típicas, tragos y bebidas. Un área estará destinada a puestos de reventa de accesorios, indumentaria y elementos varios. También habrán dos zonas dedicadas a los artesanos, que ofrecerán sus producciones, cerámicas, tejidos y manualidades.

kapanga Kapanga engalanará la fiesta de Cinco Saltos.

Además, el predio tendrá el sector Café con Historia, un evento destinado a los emprendimientos de pastelería, panificados y chocolates. El domingo 9 contará con la presentación de la Fundación Playing for Change, un proyecto multimedia que utiliza la música para conectar a distintos artistas alrededor del mundo para romper barreras.

Además, en Café con Historia estará disponible una exposición con 111 fotos históricas de Cinco Saltos y los 25 intendentes que estuvieron a cargo del gobierno local desde 1926.