Paro municipal por tiempo indeterminado en Allen: más del 60% de adhesión

Los trabajadores municipales de Allen iniciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales, provisión de insumos básicos y condiciones dignas de trabajo. La medida en contra de la gestión del intendente Marcelo Román , comenzó el lunes y registra un alto nivel de adhesión cercano al 60% , en un contexto de fuerte malestar entre los trabajadores municipales.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron que el conflicto se profundizó tras una propuesta salarial por parte del Ejecutivo municipal que fue considerada insuficiente . Según indicaron, la oferta consistió en un incremento del 1% por seis meses , planteo que fue rechazado de plano por el sector gremial.

La delegada sindical Marcia Valenzuela explicó que el reclamo excede lo estrictamente salarial y responde a demandas acumuladas desde hace más de un año . Entre los principales puntos, mencionó la falta de indumentaria obligatoria para tareas insalubres, que no se entrega desde noviembre y la carencia de herramientas esenciales para realizar tareas cotidianas.

En ese sentido, la referente de ATE señaló que no hay insumos ni vehículos operativos para garantizar servicios básicos como la recolección de residuos y el barrido de calles, situación que impacta de manera directa en la prestación de los servicios municipales.

Allen atravesó días complejos ante la falta de recolección de basura durante diez días.

Se intensifica la crisis municipal en Allen

Respecto a la oferta económica, Valenzuela calificó la propuesta oficial como “inadmisible” y aclaró que no se trata de un aumento mensual, sino de un ajuste semestral que, según sostuvo, no alcanza siquiera para abrir una discusión seria en paritarias. “No es un uno por ciento mensual, es un uno por ciento semestral. Eso ni siquiera alcanza para discutirlo” afirmó.

El sindicato también apuntó contra la administración de los recursos públicos, al responsabilizar al municipio por el desmanejo financiero. Desde ATE aseguraron que la crisis actual está vinculada a gastos millonarios realizados en eventos como la Fiesta de la Pera y los festejos del 25 de Mayo del año pasado. “Se gastaron millones que hoy el municipio no puede afrontar. Hay acreedores que todavía no cobraron y salarios que se pagan de manera escalonada. Incluso nos dijeron que no saben cuándo podrían pagar en marzo” indicó Valenzuela.

fiesta-de-la-pera-2.jpg Todavía no fijaron fecha de la Fiesta Nacional de la Pera. Gentileza AN Allen

La incógnita sobre la Fiesta Nacional de la Pera

Además, la crisis institucional, política y económica que atraviesa el Municipio de Allen se intensifica ante la falta de confirmación de la fecha para la Fiesta Nacional de la Pera, la emblemática celebración que lleva adelante cada año el ejecutivo local.

En cuanto al alcance de la protesta, el gremio estimó que el acatamiento supera el 60% entre el personal de planta permanente, con manifestaciones frente al edificio municipal y retención de tareas en distintas áreas. Sin embargo, desde ATE remarcaron que muchos servicios se encuentran resentidos ante la falta de recursos operativos para desarrollar las tareas. “La realidad es que, aun sin paro, casi no se prestan servicios porque no hay insumos ni herramientas. Es una vergüenza” concluyó Valenzuela.