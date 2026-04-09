Paritaria tensa en Río Negro: sin acuerdo y con amenaza de paro, crece la tensión docente

El Gobierno y Unter volvieron a reunirse sin acuerdo. El gremio advierte paro y denuncia falta de propuesta salarial.

Desde el Gobierno de Río Negro defendieron la oferta y Unter apuntó contra los salarios. Foto: Gentileza.

La paritaria entre el Gobierno de Río Negro y el gremio docente Unter sumó un nuevo capítulo, pero sin avances concretos en lo salarial .

El encuentro, realizado este jueves 9 de abril, dejó en evidencia fuertes diferencias entre ambas partes y un clima que se tensa de cara a los próximos días.

Desde el Gobierno aseguraron que existe voluntad de diálogo y remarcaron que ya se otorgaron incrementos que acompañan e incluso superan la inflación. "Estos anuncios públicos y medidas dispuestas, resultan excesivas en el marco de una paritaria con incrementos salariales otorgados, donde se acompaña el salario docente superando la inflación acumulada", señalaron desde Educación.

Además, recordaron que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija de $125.000 por agente.

Sin embargo, no se presentó una nueva propuesta salarial en la mesa, lo que generó el rechazo inmediato del gremio.

Unter fue contundente: “Sin propuesta hay conflicto”

Desde el sindicato cuestionaron con dureza el encuentro y aseguraron que no hubo oferta salarial concreta. "El gobierno se limitó a ratificar la segunda cuota del bono para el 20 de abril y a comprometer el envío de grillas salariales después del 16, una vez publicado el IPC de marzo. Pero no presentó ninguna propuesta salarial ni dio respuesta al reclamo votado en el Congreso de Bariloche", plantearon desde el gremio.

Además, denunciaron que los salarios siguen por debajo de la canasta familiar y advirtieron sobre problemas edilicios y sobrecarga laboral en las escuelas.

"No vamos a convalidar paritarias vacías ni operaciones para desactivar la organización docente. Sin propuesta hay conflicto", dispararon en sus redes sociales.

Amenaza de paro y clima en aumento

Antes incluso del encuentro, Unter ya había anticipado posibles medidas de fuerza para el jueves 16 y viernes 17 de abril si no hay respuestas.

Desde el Gobierno, en tanto, criticaron esa postura y consideraron que no corresponde anunciar paros en medio de una negociación paritaria.

Qué puede pasar en los próximos días

El Ministerio de Educación se comprometió a presentar grillas salariales actualizadas una vez que se conozcan los índices de inflación de marzo.

Recién después de eso, "se evaluará en conjunto con el Ministerio de Economía el contexto económico y financiero para continuar con la paritaria docente", adelantaron.

Un conflicto abierto

Mientras tanto, el escenario sigue abierto y con tensión creciente. Con posturas enfrentadas y sin acuerdo a la vista, la posibilidad de un paro docente vuelve a instalar la incertidumbre en las escuelas de Río Negro.