Ley de Glaciares: una votación polémica y una maqueta que sorprendió en Diputados

Tras un intenso debate, Diputados aprobó la reforma de glaciares. Cómo votaron los rionegrinos y quién sorprendió con una maqueta.

Los diputados nacionales rionegrinos votaron de forma dividida en el proyecto de reforma a la Ley de Glaciares.

En una sesión maratónica que se extendió por más de 11 horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. El debate, que atravesó la madrugada de este jueves, expuso con claridad las tensiones entre el impulso al desarrollo productivo, principalmente vinculado a la minería y la defensa de los recursos hídricos estratégicos del país.

La iniciativa, promovida por el Gobierno nacional con respaldo de gobernadores de provincias cordilleranas, generó una fuerte resistencia de sectores de la oposición, organizaciones ambientalistas y científicos, que advirtieron sobre un posible retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.

La votación reflejó una marcada división entre los representantes rionegrinos. Por el lado del oficialismo y sus aliados, votaron a favor Sergio Capozzi (Provincias Unidas), Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde (ambos de La Libertad Avanza). En contrapartida, rechazaron la reforma los diputados de Unión por la Patria, Adriana Serquis y Marcelo Mango .

El posicionamiento dejó en evidencia la grieta política en torno a un tema sensible para las provincias patagónicas, donde el agua y los ecosistemas de montaña son considerados recursos estratégicos.

Embed Parte de mi intervención en la Sesión.



Nos vemos afuera del Congreso.#LayLeydeGlaciaresNoSeToca pic.twitter.com/RH9no4wzew — Adriana Cristina Serquis (@aserquis) April 8, 2026

Una maqueta para explicar el rechazo

Uno de los momentos más llamativos del debate tuvo como protagonista a la diputada Adriana Serquis, quien llevó una maqueta al recinto para ilustrar su postura. Con ese recurso didáctico, buscó explicar la complejidad de los sistemas glaciares y periglaciares, especialmente aquellos que no son visibles a simple vista.

Durante su intervención, Serquis fue enfática al señalar que el rechazo a la reforma “no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo”, sino con evitar lo que consideró una “regresión” en la protección ambiental.

La legisladora puso el foco en la función hídrica de los glaciares, incluso aquellos ocultos bajo escombros, y advirtió sobre el impacto del cambio climático. “Hay entre un 10% y un 50% de pérdida de masa de hielo en este momento”, sostuvo, apoyándose en estudios científicos.

Además, cuestionó la base técnica de algunos argumentos a favor de la reforma y alertó sobre el riesgo de habilitar actividades en zonas cuya importancia podría manifestarse con mayor claridad en el futuro. “Estamos hablando de glaciares que alimentan cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes”, subrayó.

Serquis también apuntó contra la posible fragmentación de criterios entre provincias para definir qué es un glaciar y qué áreas deben ser protegidas. En ese sentido, pidió “honestidad intelectual” a sus pares y reclamó mayor respaldo a los organismos científicos.

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Marcelo Mango: “Nuestra mayor fábrica es el agua”

En la misma línea crítica, el diputado Marcelo Mango defendió con vehemencia la importancia del recurso hídrico para las economías regionales. “Nuestra mayor fábrica es el agua”, afirmó, al tiempo que remarcó el rol de los glaciares en actividades clave como la producción frutihortícola, la generación de energía y el turismo.

Mango también cuestionó el proceso de debate, particularmente la audiencia pública previa, al considerar que no garantizó la participación efectiva de la ciudadanía. “Más de 100 mil ciudadanos no pudieron hablar ni ser escuchados”, denunció.

El legislador rionegrino insistió en que no puede haber desarrollo sin un proyecto nacional que contemple el cuidado de los recursos estratégicos y reclamó un “federalismo de concertación” para la gestión de cuencas interjurisdiccionales.

ley de glaciares diputados Durante el debate, en inmediaciones al Congreso Nacional, organizaciones ambientalistas, ONG, científicos y la comunidad en general expresó su apoyo al rechazo de la reforma. Infobae

Un debate que trasciende lo ambiental

La sesión no solo expuso diferencias técnicas y ambientales, sino también una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Mientras el oficialismo defendió la necesidad de flexibilizar ciertos criterios para fomentar inversiones, la oposición advirtió sobre los riesgos de avanzar sobre áreas sensibles.

En las afueras del Congreso, organizaciones ambientalistas y militantes se manifestaron en rechazo a la reforma, lo que sumó presión social a un debate ya cargado de tensión política.

La aprobación de la reforma abre ahora una nueva etapa de discusión sobre su implementación y sus efectos en las provincias cordilleranas. En Río Negro, donde los ríos y las cuencas son parte central de la vida productiva y social, el tema promete seguir generando controversias.