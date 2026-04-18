Nuevo hallazgo paleontológico de relevancia para la ciencia en Río Negro: convocan a la población a conocerlo

El evento se realizará el 21 de abril en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales "Juan Carlos Salgado". Gran expectativa.

El martes se presentará en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales "Juan Carlos Salgado" de General Roca un nuevo lagarto fósil que fue descubierto en Río Negro. Durante la jornada se exhibirá la reconstrucción del cráneo correspondiente al nuevo e impactante hallazgo .

Esta especie vivió hace 70 millones de años en la Patagonia norte y su fósil fue hallado en el Alto Valle.

Este descubrimiento es muy importante para la región. Anteriormente investigadores del CONICET han hallado fósiles de pequeños lagartos de hace 70-84 millones de años en la Patagonia (Río Negro y Neuquén) , destacando el Paleochelco occultato y nuevas especies de 70 millones de años. Estos descubrimientos, que incluyen cráneos y extremidades, aportan información clave sobre la diversidad de reptiles terrestres del Cretácico Superior.

Detalles de la presentación del Lagarto

El Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", junto a la Fundación de Historia Natural Azara, con la participación del Museo Patagónico de Ciencias Naturales "Juan Carlos Salgado", entre otras instituciones nacionales e internacionales, invitaron a la comunidad a la presentación de este nuevo hallazgo paleontológico de relevancia para la ciencia.

La actividad se desarrollará en articulación con la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro.

La presentación se realizará mediante transmisión en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, a cargo del Dr. Federico Agnolín, y podrá seguirse en el auditorio del museo.

Asimismo, durante la jornada se exhibirá en el museo la reconstrucción del cráneo correspondiente al nuevo descubrimiento.