Murió una mujer con hantavirus y crece la alarma por un nuevo caso fatal en Río Negro

La paciente tenía 45 años, estaba internada en Bariloche y sufrió un rápido deterioro. Era esposa de un hombre que tuvo la misma enfermedad.

La mujer permanecía internada en terapia intensiva y murió este lunes alrededor de las 14 horas. Foto: Archivo.

La preocupación volvió a instalarse en Río Negro tras confirmarse este lunes el fallecimiento de una mujer de 45 años que permanecía internada en el Hospital Zonal de Bariloche con diagnóstico confirmado de hantavirus .

Desde el centro de salud informaron que la paciente, que durante la mañana se encontraba aislada y en estado estable, sufrió una repentina desmejoría cerca de las 14. Pese a quedar bajo asistencia respiratoria mecánica e ingresar a terapia intensiva, murió horas después producto del rápido avance de la enfermedad.

Según detallaron desde el Hospital Zonal, el equipo médico trabajó intensamente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para intentar estabilizar a la paciente luego del brusco deterioro de su cuadro clínico.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos realizados por los profesionales de salud, se confirmó su fallecimiento tras una evolución crítica que se agravó en cuestión de horas.

Su esposo había tenido hantavirus hace 45 días

Uno de los datos que más llamó la atención del caso es que la mujer era esposa de un paciente que había permanecido internado por hantavirus hace aproximadamente 45 días y que recientemente había recibido el alta médica.

Desde el hospital explicaron que, tras ese primer caso, la mujer cumplió de manera estricta con el aislamiento preventivo obligatorio de 21 días dispuesto para contactos estrechos.

Durante ese período no presentó síntomas y, por precaución, ni siquiera había retomado sus actividades laborales.

Los síntomas fueron confundidos inicialmente

De acuerdo a la información oficial, en los últimos días la paciente comenzó a presentar síntomas que inicialmente fueron atribuidos a una infección urinaria.

Sin embargo, con el avance del cuadro y nuevos estudios, los médicos confirmaron que en realidad se trataba de hantavirus, enfermedad viral que puede presentar un deterioro muy rápido y severo.

Dolor y acompañamiento a la familia

Desde el Hospital Zonal de Bariloche manifestaron su acompañamiento a los familiares de la mujer en este difícil momento y expresaron su pesar por el desenlace fatal.

El caso vuelve a encender las alertas en la región por una enfermedad que históricamente genera preocupación en distintos puntos de la Patagonia.