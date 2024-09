Licencias de Unter: "No hay que dejar de reconocer derechos, pero sí analizar quién los paga"

"En primer lugar, hay licencias que están acordadas con el Poder Ejecutivo, cuando ha habido marcos de diálogo normales, ese tipo de licencias naturalmente no van a estar más. El docente, como cualquier otro trabajador, tiene licencia gremial. Ahora la gran pregunta es, ¿la tienen que pagar los contribuyentes? ¿Por qué no la paga el sindicato?".

Movlización Unter .jpg Crece la tensión en las afueras de la Legislatura entre manifestantes de la Unter y la Policía. Gentileza Unter Cipolletti

Gatti explicó que "el sindicato cobra cuota sindical para sostener su actividad, lo cual es absolutamente legítimo y así funcionan todos los sindicatos. Entonces ¿tienen que pagar los contribuyentes con los impuestos que le dan al Estado la licencia de trabajadores que quieren desarrollar tareas gremiales? Esa es la gran pregunta que tenemos que empezar a discutir".

"No hay duda del derecho a la licencia gremial, es constitucional. Ahora, ¿quién paga? No olvidemos que el gremio tiene la posibilidad de reunir fondos con las cuotas sindicales y con la cual pueden funcionar y ejercer su libre derecho a la actividad sindical. Porque la actividad en realidad no es del Estado, es del gremio".

"Tal vez tengamos que empezar a discutir, no solo en este contexto, en esta situación con los docentes, sino en general, cuál es la razón por la cual el contribuyente, el papá del chico que manda sus hijos a la escuela, tiene que pagar la licencia de esos docentes", sostuvo el ministro en CNN Radio Roca.

Sobre Unter: "Gente violenta tratando de imponer criterios"

Sobre los incidentes en la Legislatura, Gatti condenó lo sucedido y aseguró que provincia tiene filmaciones que complican al gremio. "Una cosa realmente inaceptable, lesionaron a efectivos policiales que estaban cumpliendo con su tarea, también a trabajadores del Estado igual que ellos, yo no puedo creer que esa gente esté educando a nuestros hijos".

Para el ministro, "es vergonzoso ver que docentes que están frente a un aula dándole educación a nuestros hijos, le enseñan que el modo de reclamar por algo con lo que no están de acuerdo, que pueden o no tener razón, es la violencia, es impedir el funcionamiento de las instituciones, eso no puede seguir sucediendo en Argentina".

"Pensémoslo desde el punto de vista de la enseñanza, de lo que significaba un docente, un maestro, algunas décadas atrás, antes de que algunos de ellos, no digo todos, se convirtieran en esto que se convirtieron, gente violenta intentando imponer sus criterios. Unter intentó impedir una sesión y eso es un delito, eso es lo que está denunciado".

Gatti aseguró que "el problema de mucha dirigencia gremial es que no toleran la verdad. Y la verdad es que el modelo gremial argentino destruye el trabajo, primero. Segundo, lo paga la gente, no lo pagan los gremios".

"Los dirigentes de la UnTER, a las aulas"

Con este mensaje, el gobernador Alberto Weretilneck anunció las instrucciones que dio al Ministerio de Educación para dar de baja las licencias especiales.