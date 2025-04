Le fue infiel a su novio y le colgó una bandera en la ventana de su casa pidiéndole perdón

Dicen que de la muerte y los "cuernos" no se salva nadie. Bueno, esto último -al menos, lo menos malo- le habría tocado padecer a un pobre vecino de General Roca al que su novia le fue infiel .

Es que en un hecho del que se habló mucho esta semana en el barrio, tras ser descubierta engañandolo, una joven decidió pedir perdón de una forma inusual, en la que encima expuso al muchacho públicamente. ¿Qué hizo? Le colgó un pasacalle en la ventana de su casa con una confesión tan explosiva como emotiva. No aclares que oscurece...

El cartel, escrito en letras bien grandes, no dejaba lugar a dudas ni sutilezas: “Gaby, fui una conchu... pero no te quiero perder. Sos lo más lindo que me pasó en la vida. ¿Me das otra oportunidad?”