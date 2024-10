La Vuelta al Valle se hace: Lanzaron en Allen una nueva edición de la prueba ciclística

El lanzamiento estuvo marcado por las declaraciones de los integrantes de la CCO, que revelaron que la tradicional carrera estuvo al borde de suspenderse. Apuntaron los cañones contra la gestión municipal, que no habría hecho las gestiones necesarias para que el evento deportivo avance hacía una nueva edición.

La situación, explicaron, llevó a la CCO a solicitar al gobierno provincial una "ayuda de emergencia" para poder concretar esta edición. Manifestaron que le escribieron un mensaje al gobernador, Alberto Weretilneck, y que el mandatario enseguida les respondió poniendo a disposición a la Secretaría de Deportes que conduce Nahuel Astutti.

"En nombre de todos los integrantes de la Comisión Central Organizadora, queremos aclarar que en las últimas horas se nos ha faltado el respeto. No al presidente ni al secretario, sino a la historia de la Vuelta", manifestó el secretario de la organización, Martín Chavarría, quien repudió falsas acusaciones contra la CCO, con un claro destinatario: la gestión que encabeza el intendente, Marcelo Román. Además, se refirió a los detalles que llevaron incluso a pensar en posponer la competencia para el año que viene.

El intendente de Allen, Marcero Román, no estuvo presente en el acto de lanzamiento. No trascendió si el jefe comunal no fue invitado por los organizadores o si no concurrió por el desentendimiento con la CCO.

El descargo de la CCO en medio de la polémica

Respecto a las especulaciones mal intencionadas sobre la solicitud y el destino del dinero, Chavarría sentenció que "lo que han estado en instituciones saben lo difícil que es administrar y sostenerlas, muchas veces los integrantes debemos poner plata de nuestros bolsillos y sacar tiempo a nuestras familias". Chavarría explicó que no se le pidió al municipio dinero sino las gestiones para poder abrir puertas de empresas y auspiciantes con el fin de financiar la carrera, algo que no sucedió.

El presupuesto de la prueba será financiado con aportes de empresas y el gobierno provincial acompañará el desarrollo de la nueva edición de la Vuelta al Valle. El ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Muena, destacó la importancia de la competencia para la historia de la región y reafirmó el acompañamiento para con la organización.

La carrera se iniciará en Allen el 11 de noviembre con un prólogo y luego llegarán las etapas en ruta y la contrarreloj. Las ciudades de Cipolletti, Cervantes y Cinco Saltos serán anfitrionas en esta edición. Villa Regina tendrá una etapa completa.