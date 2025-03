La marea extraordinaria atrapó a varios autos en Las Grutas: susto y desesperación

La situación genero el susto, la preocupación y desesperación de los propietarios de los autos, que lamentaban los daños que el ingreso de agua podía causar en sus vehículos, a los que casi se los lleva el mar. ¿Se confiaron?

Este es el video que llegó a nuestra redacción sobre el fenómeno que sucede en Las Grutas casi sobre el final de la temporada veraniega.

Marea extraordinaria en Las Grutas.mp4

Según los últimos reportes, la situación ya estaría controlada en todo sentido.

Saldo agridulce en Las Grutas

Sensaciones encontradas y sabor agridulce a la hora de los balances en Las Grutas. Por un lado, conformidad con los resultados del fin de semana largo que llegó a su fin el martes, pero por otro, hay algunas caras largas por el saldo general de la temporada veraniega.

A nivel oficial se destacó el resultado de la temporada, pero hay empresarios del sector hotelero y dueños de restaurantes que manifestaron a LM Cipolletti que el verano 2025 fue "desfavorable". Ahora y si bien nada va a lograr modificar esa realidad, la esperanza de culminar de forma más decorosa el verano está depositada en Semana Santa, que este año tendrá el plus de la Fiesta Nacional del Golfo Azul.

“El finde largo fue muy bueno. Nosotros tuvimos 100 % de ocupación”, celebra Luca Prado, el propietario de varios complejos de alojamiento en la zona.

En contrapartida y mirando más allá de lo inmediato admite que, no obstante, este verano “fue más flojo que los anteriores”.

“Después la temporada para mí no fue muy buena ya que tuvimos que bajar los valores de los departamentos para no perder dinero y conservar clientes. Eso más allá de que en enero la ocupación fue del 100% y en febrero un 75% aproximadamente en promedio en los cuatro complejos que tengo”, agregó el empresario en alusión al Amanecer, Los Soles y el Mar, Solimar y Rucamalén.

Coincide en el análisis Matías Resa, quien desde el tradicional Guarda La Ola ofrece la doble alternativa a los turistas de alojarse en departamentos o en camping. “La verdad es que, si me tengo que basar en este fin de semana, no me puedo quejar, fue bastante bueno, con mucha ocupación”, destacó el oriundo de Plottier.

No obstante, aclaró contundente: “Pero el balance de temporada fue malo, una de las peores en muchos años, se notó incluso en los restaurantes también”.

Para colmo, marzo de por sí suele ser un mes donde merma el caudal de visitantes y "ahí sí que lamentablemente se queda gente sin trabajar", reconocen.

En Las Grutas, la mira en la Fiesta del Golfo Azul

Con la confirmación de los artistas, en resonantes anuncios, quedó todo listo de cara a la tradicional Fiesta Nacional del Golfo Azul que este año se realizará 17, 18 y 19 de abril, es decir coincidirá con Semana Santa.

La cita será en el Polideportivo Municipal de Las Grutas y tocarán figuras de la talla del grupo Miranda, Ángela Leiva y Los Caligaris.

Todo muy lindo pero la gente debe saber que nuevamente habrá que pagar para disfrutar los espectáculos. En el caso de Miranda se supo que las preferenciales costarán $45.000 y $35.000 las populares.

Las entradas para ver a Angela Leiva tendrán un valor de $25.000, y aún no está anunciado el costo de las de Los Caligaris, aunque la municipalidad no aclaró si ese espectáculo será gratuito.

Desde la organización se informó que también se habilitará el espacio circundante, en el que se dispondrán carros destinados a ofrecer comida y cerveza tirada. Habrá expositores que venderán artículos regionales, y se montará un escenario paralelo en el que actuarán cantantes y bailarines locales.

Será la 34 edición de la Fiesta Nacional del Golfo Azul. Durante largos años se realizó de manera libre y gratuita, pero desde 2024 su dinámica cambió, y pasó a contar con ingreso arancelado.

Sin embargo, aún no se aclaró si la organización será privada al 100% o si existirá algún aporte público, ya que tanto el municipio como el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) lo promocionan.