La Legislatura destituyó a la vicegobernadora Gloria Ruiz

La Legislatura aprobó este jueves, con 30 votos a favor, la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz , por lo que será desplazada de su cargo hasta abril de 2027. Cinco diputados pidieron la abstención, que fue sometida a votación y no fue autorizada por no tener los votos suficientes. Por eso, los diputados de los bloques FIT y UxP se retiraron de la sesión y no emitieron su voto.

Con la misma línea argumental, el diputado de Neuquinizate, Francisco Lépore, llevó al recinto una presentación de diapositivas para hacer un resumen de la investigación y graficar el proceso ante el resto de los diputados. Aseguró que "limitamos los hechos que se podían constatar y que tienen relevancia" para la comisión investigadora, ya que también habían detectado "otras irregularidades que eran menores y decidimos ignorar".

A modo pedagógico, presentó las pruebas con un árbol que mostraba los contratos irregulares de al menos tres personas que trabajaban en la Legislatura. "El asesor de prensa que venía a trabajar y no estaba designado, ni siquiera ad honorem, y la persona que cobraba un sueldo no venía a trabajar", dijo y aclaró que no se pudo acreditar ninguna de las funciones que le atribuían a ella. Por ejemplo, que colaboraba en la elaboración de un proyecto de ley de educación que nunca se presentó.

Lo mismo pasó con el asesor legal de la Legislatura, Eduardo Olate, que cobraba a través de su esposa, y de la responsable de redes, Carina Salvatierra, que cobraba a través de su hermana. "Y que además vive en Buenos Aires", afirmó mientras mostraba las diapositivas.

También repasó la investigación de la Fiscalía de Neuquén por el desvío de casi 30 millones de pesos desde las cuentas oficiales de la Legislatura a las cuentas personales de Pablo Ruiz, que fue designado por su hermana Gloria como coordinador de Casa de las Leyes.

En otro punto de su alocución, Lépore repasó los contratos irregulares para agencias de publicidad y la confección de gigantografías "por montos desmedidos" y donde "el contenido la muestra como Gloria Ruiz y no como la vicegobernadora, no tiene el logo de la Legislatura y está en las cuentas particulares de ella". Y se quejó: "Los neuquinos pagamos más de 40 millones de pesos para hacer contenidos para las redes particulares de Ruiz".

En relación a la compra de la camioneta 4x4, el legislador dijo: "Nosotros no investigamos el enriquecimiento ilícito, pero nos parece preocupante que haya dado tantas versiones diferentes para justificar el origen de los fondos para pagar una camioneta de casi 80 millones de pesos", aseguró.

El diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, quiso sumar un octavo punto para argumentar la inhabilidad moral de Gloria Ruiz, al que definió como la falta de capacidad para ejercer su rol y la poca conciencia sobre la responsabilidad que implica su función.

Para el legislador provincial, lo que se juzga es "una actitud, que incluye poco apego a las normas, amor por los atajos y la cosa poco transparente". Agregó que las irregularidades surgen de "pensar que con un grupo de parientes poco capacitados se puede sobrellevar ese trabajo".

El diputado de Hacemos Neuquén, Guillermo Monzani, aseguró que la sesión especial busca dar un cierre a un proceso que comenzó no solamente por la investigación sino por los debates del presupuesto. Agregó que Neuquén creció de manera exponencial en los últimos años y que necesita gobernantes que estén a la altura. "No hay lugar para grises, hay que votar por sí o por no", afirmó.

La izquierda cuestionó la doble vara para medir la moralidad

A su turno, la diputada del FIT, Gabriela Suppicich, recordó que la investigación forma parte de una interna dentro del partido gobernante y que recién este jueves, mientras ellos estaban sesionando, se conoció que la vicegobernadora había sido imputada por un ilícito.

"Llama la atención que el Tribunal no pudo ingresar a auditar y nadie dijo nada, desde febrero a noviembre no podían auditar y recién lo anunciaron cuando se destapó la olla", dijo la legisladora y aclaró que la "inhabilidad moral" es una situación muy subjetiva, porque los bloques califican el accionar de Ruiz como terrible y nadie apoya su proyecto para que se investigue a los funcionarios que cobran o no por doble cargos.

Sin nombrarlo, apuntó directamente contra Bermúdez: "Lo de Ruiz es cuestionable cuando es de una fuerza política con una ministra que mata a un obrero en Orán". Y aclaró que es mentira que el objetivo de este proyecto sea "ir a fondo". "Al contrario, se investiga lo que el poder quiere que se investigue", expresó.

El diputado Andrés Blanco afirmó que se trata de un escenario obsceno al mostrar a una vicegobernadora explicando cómo compró una camioneta de 90 millones de pesos cuando la gente la está pasando "horriblemente mal". "¿A quién no le genera indignación? Son privilegios que cuestionamos históricamente con todos los funcionarios, tenemos las pruebas de que somos consecuentes", se quejó.

"No tenemos ninguna duda de que la corrupción es inherente a los poderes y cada cosa que vemos lo confirma cada vez más", dijo, y aclaró que hay que investigar los casos para llegar a la verdad absoluta, y no una mirada sobre una parte del problema. "La corrupción se tiene que terminar, pero no la tienen que investigar las instituciones políticas que investigan de acuerdo a sus intereses", expresó.

Blanco retomó la palabra de Domínguez sobre el pedido de un "paraguas político" y cuestionó a Figueroa: "¿Qué pasaba si no había interna? Me permito dudar si su compañero de fórmula no conocía estas irregularidades del pasado".

El peronismo apuntó a una "persecución política"

La diputada de Unión por la Patria (UxP), Lorena Parrilli, aseguró que la celeridad con la que se hizo el proceso para expulsar a la vicegobernadora, de sólo tres semanas, demuestra que se trata de una persecución política y no de un proceso judicial por un ilícito.

"Nuestra abstención se basa en que la acción de la comisión investigadora que es bochornosa", dijo y aclaró que no hay objetividad en el proceso. "El gobernador creerá que esto no le toca y sí le toca, porque es su vicegobernadora", dijo y recordó que Cristina Fernández de Kirchner terminó el mandato con un vicepresidente como Julio Cobos, que votó en contra de la ley de retenciones. "Y no se lo expulsó ni se lo destituyó", dijo.

El diputado del mismo bloque, Darío Martínez, cuestionó usar un proyecto de ley como instrumento para solicitar la expulsión de Ruiz como vicegobernadora. "Lo que se va a votar es de extremada gravedad institucional y por eso pedí ser extremadamente cuidadoso con el proceso", dijo.

"La sociedad nos está mirando y nos exige transparencia. No quieren que todo siga igual y por eso tiene que modificarse la actuación del funcionario público", dijo y convocó a sus pares a tratar en una sesión especial para votar la ley de ética pública para "poner una lupa gigante arriba de cada funcionario".

"Este es el momento para que cambien las cosas, después de un hecho tan grave que se ponga una lupa sobre cada funcionario, que se lo investigue y al que no le guste, que no sea funcionario", aseguró.

El cuestionamiento del PRO

El diputado del PRO, Damián Canuto, relacionó a los diputados "abstencionistas" que cuestionan el proceso en lugar del centro de la problemática y los comparó con la defensa de la vicegobernadora, que en lugar de centrarse en lo evidente, que son las irregularidades de la gestión, se atajaban con errores procesales, tratados internacionales o el texto -y no el espíritu- de las leyes.

"Aseguran que siempre fue así y que no es la primera vez. ¿Tenemos que aceptarlo? Esa es una aseveración injusta y si siempre fue así, pretendamos que esta vez sea la última", declaró.

La diputada Verónica Lichter, del mismo partido, aclaró que la "inhabilidad moral" no es subjetiva porque implica romper un pacto que se basa en el reglamento interno de la Legislatura.

"Rompe el pacto cuando no presenta la declaración jurada de bienes y lo hace 10 meses después, o cuando contrata por 30 millones de pesos a una sanadora suspendida por la propia Iglesia Católica por malversación de fondos", dijo y aclaró que también gastó 11 millones de pesos en un spot publicitario. "Son 41 sueldos mínimos con un spot de 30 segundos que dice que a dónde le gustaría estar", se quejó.

"Ella dijo que eran sólo desprolijidades administrativas", se quejó y agregó: "¿Podemos poner a administrar 56 mil millones de pesos a una desprolija? Por eso considero inhabilitada a Gloria Argentina Ruiz".