La Justicia activó la búsqueda de una adolescente de 15 años en Río Negro

Se trata de Shamira Nahiara Campos, se perdió contacto en la madrugada del domingo. Dónde y cómo colaborar con información.

Activaron el protocolo de búsqueda de una adolescente en El Bolsón.

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro activó un pedido urgente de colaboración ciudadana para dar con el paradero de Shamira Nahiara Campos , de 15 años, quien fue vista por última vez en horas de la madrugada de este domingo en la localidad de El Bolsón .

La denuncia fue radicada por una operadora del Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia ( CAINA ), quien manifestó ante las autoridades que perdió todo contacto con la joven durante la madrugada. A partir de ese momento, se activó el protocolo de búsqueda de personas y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno para coordinar el operativo territorial.

Desde el organismo judicial remarcaron la importancia de la difusión masiva de los datos filiatorios y las características físicas de Shamira, con el objetivo de que cualquier vecino, comerciante o transeúnte que haya tenido contacto visual con ella pueda aportar información precisa que permita ubicarla a la brevedad.

Cómo es Shamira: los datos para identificarla

Según la descripción difundida por la Justicia, Shamira tiene el pelo largo, negro y lacio, con flequillo, y es de contextura delgada. Sus ojos son de color marrón oscuro y su tez es trigueña. Mide aproximadamente 1,60 metros de altura, un dato clave para el reconocimiento visual inmediato.

Un elemento que las autoridades destacaron especialmente es que la adolescente no posee teléfono celular y tampoco utiliza redes sociales, lo que complica notablemente el rastreo digital habitual en este tipo de casos. Por esa razón, la colaboración presencial de la comunidad resulta central para el desarrollo de la investigación.

Un operativo que depende de la comunidad

Ante la ausencia de dispositivos electrónicos que permitan geolocalizarla, los investigadores pusieron el foco en el trabajo territorial y en la memoria de quienes circulan a diario por El Bolsón y sus alrededores. Cada dato, por menor que parezca, puede resultar determinante para reconstruir su recorrido y dar con su paradero.

Las fuerzas de seguridad ya desplegaron personal en distintos puntos de la localidad cordillerana, mientras la Fiscalía de turno mantiene abierta la causa y evalúa nuevas medidas en caso de que la búsqueda no arroje resultados en las próximas horas.

Se puede aportar información a la Policía de El Bolsón o directamente la Fiscalía.

Vías de contacto habilitadas

El Ministerio Público Fiscal habilitó tres canales para que cualquier persona con información se comunique de manera inmediata. La vía principal es el número de emergencias 911 RN, disponible las 24 horas para este tipo de alertas de búsqueda de personas en toda la provincia.

También se puede contactar directamente a la Fiscalía de turno al número (0294) 154556946, línea destinada específicamente a esta causa, o bien acercarse a la unidad policial más cercana al domicilio o al punto donde se haya visto a la joven por última vez.