Fin de año trágico: murió un hombre de 41 años por un incendio en un taller

Tras permanecer internado en terapia intensiva con el 90% del cuerpo quemado, murió el hombre que se incendió en una vivienda donde funcionaba un taller en una localidad del Alto Valle.

Un trágico incendio ocurrido en una vivienda del barrio La Martina, en General Roca , causó la muerte de un hombre de 41 años que había sufrido quemaduras en casi todo su cuerpo. El siniestro se registró durante la mañana del martes en una casa ubicada en la intersección de las calles Malvinas y Tres Arroyos, donde funcionaba un taller de chapa y pintura , y generó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Javier Sati , quien al momento del incendio se encontraba trabajando en el interior del inmueble. Según se informó oficialmente, el fuego se inició de manera accidental cuando una lata de thinner se prendió fuego , lo que provocó una rápida propagación de las llamas por el sector del taller y luego hacia otros ambientes de la vivienda.

Tras el inicio del incendio, vecinos del barrio alertaron a los servicios de emergencia al escuchar una fuerte explosión y gritos provenientes del interior de la casa . Al llegar al lugar, se encontraron con que la puerta de acceso estaba cerrada con un candado , por lo que colaboraron para forzar la cerradura y permitir la salida del hombre, que ya presentaba graves quemaduras en gran parte de su cuerpo.

En el operativo intervinieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de General Roca, junto a personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (Siarme), que brindó las primeras atenciones al herido. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde quedó internado en estado crítico.

Taller incendiado Gneral Roca Gentileza Somos El Valle

El incendio y la intervención de Bomberos

El jefe de Bomberos Voluntarios de General Roca, Federico Brizuela, explicó que el aviso del incendio se recibió cerca de las 10 de la mañana del martes. “En un primer momento nos informan que habían escuchado una explosión en un taller mecánico. Al llegar, la dotación se encuentra con una vivienda que tenía un depósito donde el incendio estaba generalizado”, detalló en declaraciones a Somos El Valle.

Según precisó Brizuela, el operativo demandó el trabajo conjunto de la unidad de primera salida del cuartel central y el abastecimiento del destacamento 2 de Junio. Las tareas para controlar el fuego se extendieron durante aproximadamente una hora y media. “Como primera medida se priorizó frenar la propagación del incendio para que no afectara a viviendas lindantes”, indicó.

Javier Santi - General Roca Javier Santi de 41 años, falleció en la madrugada del miércoles. Gentileza

El fuego se concentró principalmente en el sector del taller, donde se realizaban distintas actividades mecánicas, aunque debido a la intensidad de las llamas también se propagó a otros sectores de la vivienda. Respecto a las circunstancias previas al siniestro, el jefe del cuerpo activo señaló que, en medio del caos inicial, no se pudo determinar con precisión qué tarea estaba realizando la víctima, aunque la información preliminar indicaba que se encontraba solo en el lugar al momento del incendio.

Desde el Hospital Francisco López Lima se informó que el paciente había ingresado con quemaduras en aproximadamente el 90% de su cuerpo. Permaneció internado en el área de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció durante la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4 de la mañana.