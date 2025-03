Ex juez acusado de abuso sexual absuelto por acuerdo con la víctima

El juicio oral contra el ex juez Daniel Tobares, quien llegó a debate imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, finalizó este mismo miércoles en la primera de las cinco jornadas que estaban previstas. Apenas iniciada la audiencia , la denunciante manifestó su determinación de no seguir adelante con la acusación ni de colaborar en calidad de testigo, al haber alcanzado un acuerdo privado con el imputado.

Ayer, luego de que el Tribunal comunicaran su determinación, la víctima y el abogado querellante abandonaron la sala y se dio inicio al debate oral y público. La Fiscalía, representada por Santiago Márquez Gauna, planteó la intención de continuar el proceso, pero no prosperó ante la falta del testimonio de la denunciante.

"En los casos de abuso sexual , habitualmente no hay más testigos directos que hayan observado lo que sucedió y quienes participaron en el evento que constituye el delito. Sucede mucho que ocurre entre cuatro paredes, donde están solo víctimas y victimarios. Esto constituye que el caso tenga que arrancar a ser probado desde el relato de la víctima", explicó Márquez Gauna.

El fiscal detalló que la defensa pretendió cerrar el caso a través de la "reparación integral del daño", que si bien está previsto en el código procesal penal, debe ser aceptado por el Ministerio Público Fiscal. "En este caso particular, había y sigue habiendo un interés público, que también representamos, de que esto sea llevado a juicio".

"El juicio era el único lugar donde valía la prueba"

Sin embargo, tras el acuerdo pactado que derivó en la negativa de la víctima de declarar en el juicio, no fue posible continuar con el juicio. "La víctima no iba a decir nada ni como víctima, ni como testigo, ni como nada, no iba a decir absolutamente nada de lo que sucedió. Eso nos deja a nosotros sin la posibilidad de que en el juicio, que es el único lugar donde vale la prueba, se haya producido este relato esencial. Sobre el que luego construíamos, apoyábamos al resto de la evidencia".

En diálogo con CNN Radio Roca, Marque Gauna remarcó que "todo lo que se diga antes del juicio, salvo en algunas contadas formas de recibir declaración para los menores, por ejemplo, no vale. En este sistema vale solo lo que sucede en el juicio. Entonces, ante una negativa sostenida de la víctima a contar, a hablar o a declarar, el resto de la evidencia va perdiendo el peso que tenía originalmente".

tobares ex juez roca.png Ex juez acusado de abuso sexual absuelto por acuerdo con la víctima

Acuerdo privado entre Daniel Tobares y la víctima

El fiscal también se refirió al acuerdo privado entre las partes. En relación con el contenido, resaltó que el Ministerio Público no tuvo acceso a los detalles, lo que limitó su capacidad para evaluar si la reparación para la víctima acordada era integral.

"Lo central, en este caso particular, es que hay un interés público que yo creo que más allá de lo que hubieran acordado entre ellos, sea bueno, sea malo, sea excelente, sea intermedio, el interés del ministerio público fiscal iba a seguir estando presente. No nos opusimos porque no era bueno el acuerdo, nos opusimos porque había interés público en llevar adelante el juicio".

Márquez Gauna aclaró que al iniciarse el proceso, el exjuez Tobares fue absuelto y no le figurarán antecedentes. "El juicio inició, no va a aparecer en sus antecedentes, porque él resultó absuelto".