Escándalo en la Liga Confluencia: partido suspendido por insultos racistas

El partido de Unión Deportiva Catriel y Argentinos del Norte por la Liga Confluencia quedó suspendido después de que el árbitro principal recibiera insultos racistas.

Un nuevo episodio de violencia y discriminación empañó la jornada del fútbol regional. El encuentro que disputaban la Unión Deportiva Catriel y Argentinos del Norte , correspondiente al duelo postergado de la segunda fecha de la Liga Confluencia , debió ser suspendido cerca del cierre tras denunciarse severos insultos racistas dirigidos hacia el árbitro principal, Efraín Olmos, y la terna arbitral. Así fue el cierre del partido:

La interrupción del juego desencadenó una fuerte controversia entre ambas instituciones, que rápidamente volcaron sus posturas a través de comunicados oficiales en redes sociales.

Por un lado, desde la Unión Deportiva Catriel remarcaron que el juez no detuvo las acciones directamente por las agresiones verbales , sino debido a que los jugadores y el cuerpo técnico del equipo visitante invadieron el campo de juego. No obstante, la institución local repudió enérgicamente todo tipo de insultos racistas y discriminatorios, solidarizándose con Olmos y asegurando que trabajarán junto a la Liga para que se tomen las medidas pertinentes.

Por su parte, la dirigencia de Argentinos del Norte respaldó lo actuado en la cancha y confirmó que la suspensión fue consecuencia directa de las agresiones verbales hacia los jueces. Desde la entidad roquense remarcaron que este tipo de actitudes no representan los valores del club ni tienen lugar en el deporte, al tiempo que brindaron un contundente mensaje de apoyo al árbitro principal, señalando que nadie debería tener que soportar semejantes situaciones dentro de un campo de juego.

Ahora, la pelota quedó en manos del tribunal de disciplina de la Liga Deportiva Confluencia, que deberá evaluar el informe elaborado por Olmos y los descargos correspondientes para determinar las sanciones y definir cómo continuará este convulsionado trámite.

¿Qué respaldo tienen los árbitros en la AFA?

El artículo 88 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sanciona a los clubes cuyos hinchas o allegados realicen manifestaciones discriminatorias, amenazantes, obscenas o injuriosas (mediante pancartas, símbolos o cantos corales audibles) antes, durante o después del partido. Asimismo, otorga facultades al árbitro para interrumpir temporalmente el juego si percibe dichas conductas.