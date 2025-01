En Bariloche la ocupación hotelera ya supera el 66%

Pese a que se espera una temporada de verano no tan buena con respecto a otros años, Bariloche repunta con una ocupación hotelera que oscila el 66%.

La situación plantea un escenario complejo para quienes apuestan a superar cada temporada y Bariloche no era la excepción. En este sentido desde la Asociación Hotelera Gastronómica ( AEHGB ) de la ciudad confirmaron que los datos registrados en reservas de diciembre y lo que va de enero, superaron ligeramente las previsiones .

Sin embargo, los datos superaron ligeramente las previsiones. Diciembre cerró con un 71% de ocupación, mientras que enero muestra una estimación promedio del 66%. Sobre esto, Lago precisó: "La primera quincena de enero alcanzará un 72% de ocupación, pero en la segunda quincena ese porcentaje baja al 61%. Esto nos deja con un promedio global para enero que no es tan malo como esperábamos."

El análisis del turismo nacional y extranjero

Lago destacó que el comportamiento del turismo nacional cambió. "Las decisiones se toman sobre la fecha, con un análisis detallado del presupuesto familiar. Los turistas buscan maximizar el uso del recurso escaso que es el dinero para sus vacaciones."

En cuanto al turismo internacional, subrayó que la competitividad se vio afectada por los altos costos en dólares. "Es una verdad que estamos caros en dólares. Eso es innegable. Cualquier argentino que consume lo que sea y lo pasa a dólares y lo compara con lo que sale el mismo producto en otro país, te das cuenta de que sí, estamos caros", mencionó.

Bariloche. Hotel. Preocupa el aumento de alojamientos informales en la ciudad. La cantidad de camas habilitadas en la ciudad son 30 mil. Archivo

El impacto de los alojamientos informales

Uno de los temas más críticos, según Lago, es el crecimiento exponencial de los alojamientos informales. El presidente de la asociación remarcó que “pasamos de 1.900 unidades informales hace algunos años a unas 5.200 en la actualidad, lo que representa alrededor de 20.000 camas no habilitadas frente a las 30.000 camas formales de la ciudad."

"Estas unidades no tributan, no cuentan con medidores comerciales de servicios públicos y no necesariamente emplean en blanco al personal de limpieza y mantenimiento”, indicó.

Los costos, también son una presión

Para Lago, la situación seguirá siendo compleja en la medida que los costos de los servicios e insumos aumenten de precio. "Los servicios públicos, como gas y luz, seguirán ajustándose, lo que eleva nuestros costos. También sentimos el impacto de los combustibles e insumos gastronómicos", indicó.

Además, el presidente de la Asociación Hotelera se refirió a lo complejo que significa depender del servicio aéreo en Bariloche, mencionando que "somos avión dependientes". "El éxito o el fracaso de destinos como el nuestro también está vinculado, por ejemplo, al precio de las tarifas aérea", concluyó.