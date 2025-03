El Bolsón: El emotivo volver a empezar del Rulo con su histórico aserradero en el corazón del bosque

Este personaje muy querido en la zona afectada por el fuego revive con un emprendimiento familiar que quedó reducido a cenizas. No baja los brazos.

Su histórico aserradero quedó reducido a cenizas por el desastre que causaron los incendios en la zona. Pero José Sirvent, conocido en la zona como "Rulo", no baja los brazos y hoy intenta revivir con su tradicional emprendimiento familiar que, por más de medio siglo, transformó la madera de la región en trabajo y sustento.

incendio el bolson.jpg El incendio causó desastres en El Bolsón.

Sin embargo, rendirse nunca fue una opción. Con la misma fortaleza con la que su padre levantó el negocio, él decidió empezar de nuevo. La visita del Gobernador Alberto Weretilneck y su equipo trajo consigo acompañamiento concreto para que la producción resurja.

En los últimos días, Rulo brindó declaraciones a Radio El Bolsón:

Embed

Gracias al apoyo recibido, la limpieza del terreno avanzó y la luz volvió a encenderse en el predio. “Nos han facilitado ya una máquina para remover los restos, hemos puesto el pilar de la luz”, explicó, con la firmeza de quien sabe que el esfuerzo da frutos.

Una obra clave en El Bolsón

El Gobierno de Río Negro finalizó la semana pasada con la limpieza de los terrenos afectados por los incendios, marcando un hito fundamental en el proceso de reconstrucción de los hogares y los emprendimientos. En 12 días se realizaron más de 400 viajes con escombros, en una tarea coordinada entre DPA, ARSA, Vialidad Rionegrina, la Municipalidad de El Bolsón y empresas prestadoras.

En el corazón del bosque andino, entre montañas que resisten y ríos que continúan su cauce, “Rulo” levanta nuevamente su aserradero. Cada tablón que vuelve a colocarse es una promesa de futuro, un testimonio de que la adversidad no doblega a quienes han aprendido a vivir en equilibrio con la naturaleza. “Tengo fe en que vamos a poder salir adelante”, dijo.

“La reconstrucción de El Bolsón ya está en marcha. El fuego no pudo destruir la determinación de su gente. Seguimos en el territorio, acompañando a cada familia damnificada con soluciones concretas. No vamos a dejar a nadie atrás. Este Gobierno no deja a ningún rionegrino solo”, resaltó Weretilneck.

El comunicado del gobierno de Río Negro sobre la ayuda en El Bolsón

"La reconstrucción de El Bolsón es una realidad. Gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Provincial y otros organismos, se ha brindado asistencia concreta a las familias y productores afectados, asegurando que nadie quede solo en este proceso. La respuesta ha sido rápida y efectiva, con medidas de apoyo económico, entrega de materiales y reconstrucción de infraestructura clave.

El informe detalla el impacto del incendio, las medidas implementadas por el Gobierno de Río Negro y el alcance de la asistencia brindada a familias, emprendedores y productores para reconstruir la comunidad.

El incendio dejó graves daños en la comunidad, afectando viviendas, productores agropecuarios, infraestructura y servicios esenciales. La magnitud del desastre exigió una acción coordinada para mitigar los efectos y promover una recuperación sostenible.

Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno de Río Negro implementó diversas medidas para asistir a la comunidad, incluyendo ayuda económica directa, financiamiento para emprendedores y asistencia productiva. En total, estas acciones beneficiaron a más de 144 familias, 152 productores agropecuarios, 64 emprendedores y diversas pymes afectadas, consolidando un esfuerzo integral para la recuperación de El Bolsón".