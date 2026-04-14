Dolor por la muerte de querida vecina: "Ella cocinaba algo y ya salía a convidarle a todo el pueblo"

Histórica del Santa Catalina de Allen, el último tiempo lo vivió en Ferri. Trabajó en un restaurante concurrido. La coincidencia religiosa que le alegró sus últimos días.

La sonrisa tan características de Ana, una vecina a la que llora toda la región.

"Ella cocinaba algún budín o una torta y les llevaba a los chicos del súper , tanto de la Cooperativa Obrera como los de La Anónima , que la adoraban. Y si iba al médico antes pasaba por la panadería y caía al consultorio con unas ricas facturas ", la describe con cariño su nuera Flavia .

Ana Kosak era pura generosidad , según cuentan sus familiares y vecinos de Allen , por lo que no debería sorprender los numerosos mensajes que despiden con dolor a esta inolvidable vecina y que inundan las redes sociales.

Histórica del Santa Catalina , pasó su último año y medio en Ferri , en la casa de uno de sus tres hijos, Ricardo . Mirta y Juan Carlos ("a los que crió casi sola") también la recordarán como una excelente y luchadora madre.

La coincidencia religiosa que le alegró los últimos años a la vecina

"Si bien al principio extrañaba, luego estaba contenta porque era devota de Santa Rita y así se llama la iglesia de nuestro barrio. Por suerte pudo estar cómoda en casa, en Allen se le complicaba por las escaleras. La cuidamos y la mimamos muchísimo. Se lo merecía como mamá y como suegra. Agradecerle por ser la abuela de mis hijos", comentó emocionada Flavia.

La mujer accedió a realizar las declaraciones a LM Cipolletti mientras se llevaba a cabo el velatorio en la sala Cueto, en Allen, donde le brindaban el último adiós hasta el mediodía y era incesante el desfile de gente.

Siempre trabajo en distintos rubros pero "muchos también la conocen porque estuvo en una confitería, en un bar o restaurante en el Centro de Allen en el que cocinaba para 200 personas. Justo el otro día lo recordábamos. Entre Tiempo se llamaba. También trabajó en un Galpón en el 83 y en su casa", culminó la pariente de Anita.

Algunos de los emotivos mensajes de despedida

"Vecina de toda la vida en el barrio Santa Catalina de Allen, ya de grande y por sus problemas de salud se fue más cerquita de los suyos. QEPD Ana. Abrazo al Flaco, Juani y su hija", indicó Fernanda, en sintonía con los dichos de Flavia.

"Te fuiste mi querida amiga, espero que estés muy pronto en los brazos de nuestro señor. Descansa en paz mi querida Anita, consuelo para tus hijitos. Estarás siempre en mi corazón", fueron las sentidas palabras que le dedicó María.

"Acompaño en este momento a sus seres queridos... Tan lamentable pérdida física de una gran mujer. Me quedo con sus tardes de compra en La Coope, en dónde nos iba a alegrar con sus charlas, siempre motivándonos a ser unidos. Será un hasta luego y nunca un adiós, Ana querida", comentó con dolor la usuaria de facebook Adasoraya.

Ana Kosak

"¡QEPD Anita!, Siempre te voy a recordar con esa risa tan hermosa, que Dios consuele a toda la flia, un abrazo grande", la despidió Natasha.

En un tono similar, se expresó Susana: "Anita querida QEPD te recordare con tu mejor sonrisa y ese cariño que brindabas a la gente mis condolencia a toda la familia".

Anita de allen

Cuando las muestras de afecto son tantas y el concepto de "buena vecina y persona" es unánime, no hay mucho más para agregar. Queda claro que la región perdió a un ser valioso, a una gran mujer. Se la va a extrañar a Anita. Consuelo a sus familiares.