Diputados quieren redireccionar los fondos del acuerdo VMOS en Río Negro

La propuesta del PJ-NE será debatida hoy en la Legislatura, luego de tres meses sin actividad parlamentaria, y sugiere tres grandes destinos para el uso de los fondos comprometidos en el acuerdo con VMOS: un Fondo de Emergencia Energética, un fondo de infraestructura para municipios y comisiones de fomento, y un plan de integración socio urbana.

VMOS RIO NEGRO.jpg El acuerdo fue firmado el 16 de mayo entre el Gobernador y las empresas involucradas en el proyecto VMOS. Gentileza

Tarifas energéticas, infraestructura y urbanización

En primer lugar, se plantea la creación de un Fondo de Emergencia Energética, orientado a subsidiar el consumo de gas y electricidad para sectores productivos que hoy sufren el impacto del aumento de tarifas. La intención es aliviar a industrias, comercios y productores, considerados clave para sostener la actividad económica local.

En segundo lugar, el proyecto establece que una parte de los fondos se distribuya entre municipios y comisiones de fomento, siguiendo el régimen de coparticipación vigente. La idea es constituir un fondo de infraestructura local que permita avanzar en obras esenciales hoy paralizadas, como el gasoducto cordillerano o la provisión de servicios básicos en barrios populares. “Estas obras no solo mejoran la calidad de vida de miles de familias, sino que también son condición indispensable para el desarrollo turístico y productivo”, indicaron desde el bloque.

El tercer eje de la propuesta es la creación del Fondo de Integración Socio Urbana Rionegrino (FISUR), que financiaría proyectos de urbanización, acceso a servicios públicos, conectividad, saneamiento, regularización de tierras y adquisición de terrenos para generar suelo urbano. El objetivo es atender de manera estructural la situación de los sectores urbanos más postergados, y revertir el avance de la informalidad y la exclusión.

Un modelo de desarrollo en disputa

Para el PJ-NE, esta iniciativa no solo representa un cambio en el destino de los recursos, sino una oportunidad para repensar el modelo económico de la provincia. “No hay destino para una provincia que se limite a exportar recursos mientras se destruye su economía interna”, afirmaron. Y agregaron: “Esta es una oportunidad única para volcar recursos a sectores que están en crisis y que generan trabajo genuino. No se puede hablar de desarrollo si no se sostiene a quienes producen, a quienes emprenden, y a quienes hoy no tienen acceso ni a los servicios básicos”.