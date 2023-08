Conductores agresivos: estudio de una ONG indicó que se incrementó "la violencia en calles y ruta"

"El tránsito es un sistema en el que dependemos unos de otros. Por ende, estas situaciones a veces contrarias a nuestra voluntad. Uno tiene el plan de llegar a destino, al trabajo, al colegio o en un viaje y de pronto suceden cuestiones que exceden nuestra voluntad. Puede ser un congestionamiento de tránsito, un siniestro, puede ser alguien que se cruza y nos sorprende en medio del camino. Dependiendo de cómo estemos física y psicológicamente, será cómo las vamos a resolver", sostuvo en CNN Radio Roca.

Uno de los factores que generan estrés es el sentimiento de territorialidad y posesión: los conductores consideran el espacio de su auto como su territorio. Así, un roce o una aproximación peligrosa puede ser vivido como un ataque o provocación capaz de desencadenar situaciones de violencia entre los usuarios de la vía pública.

"Si yo siento que alguien me está golpeando a mí, obviamente, es difícil que mantenga la calma. Normalmente, cuando nos subimos a nuestro coche, también sentimos que el coche es una extensión de nuestro espacio corporal, que es en cierta medida necesario para poder conducir de acuerdo al tamaño y a las condiciones de nuestro vehículo. Pero esto, psicológicamente, automáticamente, en algunas personas más y en otras menos, se identifica equivocadamente como una parte de mí. Si alguien me toca, me provocó. Entonces, lo insulto o en los casos de gente violenta y con problemas de autocontrol, hasta pudo llegar a querer pegarle", remarcó Isoba.

Otro de los motivos que generan enojo en ciertas personas son las normas limitantes. Los límites de velocidad o las restricciones de circulación o estacionamiento en ciertas zonas, necesarias para la seguridad vial, molestan a muchos conductores que piensan que no se justifican y tienden a incumplirlas y transgredirlas. "De acuerdo a lo que a ellos les parece, conducen a más velocidad del límite permitido, porque creen que no les va a pasar nada, porque solo tienen en cuenta sus habilidades conductivas, pero no a los demás usuarios de la vía, y este es un problema muy serio. Son todos comportamientos que involucran altas condiciones de estrés y malas decisiones, porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida y las de los demás".

El uso del celular al volante es materia corriente. Según Luchemos por la Vida, aumenta mucho la tensión, porque nuestro cerebro no está preparado para realizar dos tareas de atención al mismo tiempo con eficiencia. Su uso se equipara a la conducción con alcohol al volante.

La licenciada Isoba, explicó que "en muchos casos hasta circulamos a ciegas, cuando desviamos la vista para leer un mensaje o responder. Y aunque no desviemos la vista, desviamos nuestra atención por el solo hecho de estar en esta conversación con un otro que no está a nuestro lado. El problema del celular es complejo porque nos hemos vuelto dependientes de estos aparatitos y es como si existiera cierta creencia de que no podemos desconectarnos. Es falso. La vida antes de los móviles existía y la gente podía esperar para responder un mensaje. Hoy parece que no se puede. Esto es un grave error que está trayendo múltiples trastornos, pero en la conducción puede ser una cuestión de vida o muerte".

pelea en bariloche.jpg Conductores: un 9% reconoce haberse violentado con insultos o peleas cuerpo a cuerpo.

"Los comportamientos indebidos deben ser castigados"

La directora de Luchemos por la Vida, María Isabel Isoba, resaltó que han solicitado a las autoridades que se ocupen de la cuestión de la circulación vial. "El Estado debe garantizar una infraestructura vial acorde a las exigencias del tránsito actual, debe mantenerlo en condiciones, debe señalizar, debe controlar a las personas que están teniendo comportamientos indebidos como la conducción alcoholizada, la conducción con exceso de velocidad, utilizando el móvil, debe ser castigada con la seguridad que se merece, no todo se controla como se debe".

Otras de las acciones que promueve Luchemos por la Vida son: