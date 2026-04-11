Becas provinciales para estudiantes universitarios: cuáles son los requisitos y cómo inscribirse

El Gobierno de Río Negro anunció los criterios para acceder a las becas destinadas a estudiantes terciarios y universitarios. Enterate todos los detalles.

El Gobierno de Río Negro anunció la fecha de inscripción para las becas provinciales de estudio.

El Gobierno de Río Negro anunció las fechas de inscripciones para acceder a las becas de estudio para los estudiantes de terciarios y universitarios de todo el territorio provincial. Además, informó los criterios de acceso para todos los aspirantes a obtener el beneficio.

El Consejo Provincial de Becas definió los requisitos para acceder a las becas destinadas a los estudiantes universitarios y terciarios que asisten a instituciones públicas y de gestión privada .

En ese sentido, el Consejo estableció el 11 de mayo como fecha de inicio de la inscripción. La misma será bajo la modalidad virtual, a través de la página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos donde se habilitará un formulario para rellenar con los datos personales de cada estudiante.

El beneficio económico estará determinado en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil calculado al 1 de agosto de 2026. Como condición principal, se fijó que los ingresos mensuales del grupo familiar no deberán superar los 1.129.800 pesos netos para poder acceder al acompañamiento estatal.

¿Cuáles son los documentos para presentar?

Quienes deseen postularse deberán presentar la documentación académica correspondiente, entre ella el título de Nivel Medio, el analítico o constancia en trámite y la certificación de inscripción a una carrera de grado en universidades o institutos terciarios.

Además, se exigirá la acreditación de ingresos del grupo familiar mediante recibos de sueldo, constancias de monotributo o inscripción como responsable inscripto. También se solicitará el detalle del rendimiento académico, incluyendo materias cursadas y finales aprobados.

Entre los requisitos adicionales, los aspirantes deberán adjuntar el Documento Nacional de Identidad propio y del grupo familiar, la Certificación Negativa de Anses y una declaración jurada de domicilio. En caso de corresponder, también se deberá incluir el Certificado Único de Discapacidad.

La inscripción se realizará de manera online a través del sitio oficial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, mediante el siguiente link https://educacion.rionegro.gov.ar. En esa página web se habilitará un formulario específico en la fecha indicada. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer el acompañamiento a estudiantes en sus trayectorias educativas.