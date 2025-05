Arabela Carreras: "No vemos una política de seguridad por fuera de la represión policial"

La exgobernadora cuestionó el aumento de homicidios dolosos en la provincia. Aseguró que con Weretilneck no tuvo libertad de opinar.

Además, comparó la situación actual con su gestión en materia de seguridad . "Hay una serie de estrategias que desde el ministerio en su momento pusimos en marcha que nos permitió reducir esas cifras, es decir, la combinación de, por un lado, fortalecimiento de áreas como ciberseguridad o narcocriminalidad, y también estrategias de trabajo con la comunidad. Hoy no lo tenemos y es una preocupación", sostuvo.

El aumento del delito en Alto Valle y Bariloche

Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa de homicidios dolosos en Río Negro llegó a 4,5 por cada 100 mil habitantes, superada solo por Santa Fe, y comparable con Buenos Aires, Chaco y Salta.

Carreras detalló que , tanto en la zona del Alto Valle como en Bariloche, se registra un crecimiento del delito contra la propiedad y contra las personas, aunque sin estadísticas oficiales. "Esos datos están, no se publican periódicamente como esperaríamos, por lo tanto, la percepción es el único dato que tenemos", disparó la ex referente de JSRN.

"Me parece que no es un tema estrictamente policial, sino que es un tema de políticas públicas de combate contra el delito. La policía es una herramienta que, digamos, tiene que ser constantemente fortalecida a partir de herramientas o partir de tecnología, pero no es un tema estrictamente policial", dijo.

fotos lmcipolletti.png Carreras apuntó contra Weretilneck

Arabela Carreras y una aparición, ¿con tinte electoral?

Consultada sobre si su reaparición en la escena política, Carreras aclaró que su intención es debatir los temas coyunturales. "Son discusiones que consideramos que hay que dar en función de lo que percibimos como inquietudes en nuestra ciudadanía. Es decir, la estrategia más que electoral es una estrategia democrática, es una estrategia de búsqueda de espacios para poder decir lo que entendemos que hay que decir".

En ese sentido, dijo que "estamos generando propuestas para contribuir al debate público y contribuir si se puede a algún cambio en este escenario. Tiene que ver con permitirse disentir y fomentar incluso que haya voces opinando sobre los distintos temas".

Con Alberto Weretilneck, "no sentí la libertad de opinar"

Carreras aseguró que en Juntos Somos Río Negro, el espacio liderado por el gobernador de la provincia no tuvo la posibilidad de disentir. "No sentí la libertad para poder opinar, había mucha limitación para poder ser escuchada desde el centro de partido. Las personas tenemos que poder tener la libertad de expresar cuestiones y poder dar estos debates. Me parece que hace a la democracia", sostuvo.

Aunque no confirmó una candidatura, reconoció diálogos con distintos espacios políticos, incluido el sector que lidera Juan Schiaretti, pero prefirió no confirmar alianzas.