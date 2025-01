Arabela Carreras: "No tengo contacto con Weretilneck, hay que saber ocupar el lugar de cada uno"

En diálogo con CNN Radio Roca, detalló que "nos volvimos a encontrar de cara a un año electoral y a un proceso de construcción de un espacio político nacional. Tenemos grandes coincidencias, no solo desde lo conceptual, sino también desde lo que hemos podido llevar adelante cuando nos tocó gobernar nuestras respectivas provincias".

En ese sentido, Carreras aseguró que junto a Schiaretti, buscan generar un proyecto político que trascienda los límites provinciales, "sin renunciar a lo que somos, a nuestra identidad, o lo que venimos haciendo", remarcó.

carreras arabela x.png Arabela Carreras anunció que trabaja en una alternativa política con Juan Schiaretti,

Una "fuerza honesta" que busca previsibilidad

Este año, el Congreso renovará la mitad de Diputados y un tercio del Senado. En ese contexto, la ex referente de Juntos Somos Río Negro, aseguró que la fuerza que está gestando junto a Schiaretti tiene una buena aceptación en la ciudadanía.

"Creo que esta fuerza tiene buena mirada porque es honesta, porque busca sobre todo generar ese país con el que soñaron nuestros padres y que le daría previsibilidad a nuestros hijos para poder estudiar, poder proyectarse".

A pesar de que la construcción de este nuevo proyecto está aún en sus primeras etapas, con la personería de partido ya obtenida en algunas provincias, la exgobernadora se mostró optimista sobre su potencial en Río Negro.

Su relación con Weretilneck y un vínculo inexistente

Al ser consultada sobre su vínculo con el actual gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, Carreras aclaró que no tienen comunicación. "Me he mantenido al margen del día a día, por supuesto, como corresponde hacer cuando uno deja la gestión", destacando la importancia de "saber ocupar el lugar de cada uno".

La exmandataria provincial, dijo que es necesario saber tener "un temple adecuado cuando uno no está tomando las decisiones y no está al frente de un ejecutivo". Aunque aclaró que mantiene vínculo con líderes del JSRN, "por una cuestión de amistad o afecto, o también para comentar determinados hechos políticos, pero digamos no involucrada en la gestión en absoluto".

Consultada sobre la situación actual de la provincia, dijo que "los recursos para las provincias han sido recortados de una manera muy impactante. Las provincias tienen que afrontar gastos y servicios que son fundamentales, y la falta de recursos es un problema serio". Agregó además, que "son tiempos complejos y son todas estas cuestiones las que entran en análisis cuando uno intenta construir una propuesta alternativa", sostuvo Carreras.