Andrea Confini: "La Audiencia Pública por GNL en Las Grutas no es vinculante"

La secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini, remarcó que si bien la audiencia no es vinculante, brindará una oportunidad para que los habitantes expresen sus opiniones y preocupaciones.

"No es vinculante, pero sí aporta la visión de aquellas personas que decidieron. No es vinculante porque no se requiere legalmente, pero más allá de eso, lo que posibilita es un espacio de manifestación de aquellas personas que decidieron expresar su posición respecto del proyecto".