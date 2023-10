Allen: Marcelo Román presentó su equipo para el traspaso del gobierno

El equipo de Román será liderado por el ex intendente de Allen y contador, Graciano Bracente, quien gobernó la ciudad durante un solo periodo. Bracalente no es el único con rodaje político que vuelve a la escena de gobierno, como en la época en la que el radicalismo mandó en la localidad. Marcela Marión García, docente y ex delegada de Educación, estará a cargo de todo lo referido a la Secretaría de Desarrollo Humano y Local junto con Gladys Nestáres, ex concejal de la UCR.