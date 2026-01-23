Alberto Weretilneck se reunió con Adorni y Santilli en la Casa Rosada
El gobernador rionegrino se entrevistó con ambos funcionarios de nación. El paque de reformas que impulsa el gobierno de Milei en el congreso fue el tema central de la agenda.
El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron este viernes un encuentro con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de la agenda de reuniones con mandatarios provinciales que el Gobierno impulsa para avanzar con el paquete de reformas que debatirá el Congreso en sesiones extraordinarias.
Los funcionarios nacionales y el mandatario rionegrino coincidieron en que el proyecto de modernización laboral “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”, informaron desde el gobierno que comanda el presidente Javier Milei.
En ese sentido, subrayaron que el texto permite que “las empresas puedan tomar más empleo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal” y que “contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo”.
