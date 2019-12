La denuncia se dio a conocer el lunes luego de que los docentes advirtieron que el agua de la red bajaba con larvas. Las clases están suspendidas hasta el momento y la solución de las autoridades de educación fue clausurar el tanque que estaba contaminado y entregar agua envasada.

La directora de la institución, Abelina Núñez, habló con LM Cipolletti y contó que los padres esperan que los funcionarios puedan atenderlos y dar respuestas, ya que son los encargados de velar por los servicios. “Tuvimos muchos casos de niños con diarrea, vómitos y malestar, y ahora creemos que podría haber sido por el agua que consumían en el jardín. Necesitamos que se hagan muestras para saber qué tenía el agua y qué eran esas larvas, para conocer si pudo haber ocasionado algún problema de salud mayor”, indicó.

protesta del jardín 9 de labraña en el cpe Omar Novoa

Además, contó que, aunque se clausuró el tanque contaminado, las cañerías continúan sucias.

Natalí Ranquehue, mamá de una de los niños, dijo que no van a mandar a los nenes hasta que no tengan seguridad. “Mandamos a los nenes creyendo que están bien cuidados, pero resulta que el agua estaba contaminada. Esperábamos que los funcionarios nos den explicaciones, pero no nos quisieron atender”, relató.

El edificio donde funciona el jardín depende del municipio cipoleño ya que es el centro comunitario del barrio. Asisten 40 chicos a las salas de 4 y 5 años, en ambos turnos.