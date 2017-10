El animal fue atacado hace una semana por una violenta jauría cegada por una perra en celo. El altercado le dejó como consecuencia grandes heridas expuestas en el lomo y el cuello. Según expresaron las mascoteras, en el colegio sabían de la situación y, sin embargo, no hicieron nada.

Aunque el perro no era de ellos y no tenían la responsabilidad de asistirlo, las proteccionistas cuestionaron a la institución por no haber dado aviso o visibilizar la problemática.

"Nadie lo llevó al veterinario, lo dejaron solo tirado dejando que los gusanos se lo comieran. Ningún directivo, ninguna maestra, ningún padre tuvo el corazón de levantarlo y llevarlo a curar. Más de una semana sufriendo solo", se lamentaron en una publicación de Facebook.

A su vez, reclamaron "falta de voluntad" por parte de todos lo que asisten a la Escuela 40 y que e"no es necesario estar en una protectora, ni ser amante de los animales" para ayudar a un perro malherida, sólo "tener un poco de humanidad".

El repudio de los usuarios de Internet se hizo sentir con fuerza. Entre los comentarios, los vecinos consideraron "lamentable" que un hecho de estas características suceda en un establecimiento educativo y que "la falta de educación demuestra la calidad de enseñanza" que se brinda en la actualidad.

Hoy Rabanito lucha por su vida y los veterinarios que se encuentran brindándole atención veterinaria hacen todo lo posible para salvarlo de la terrible situación que está atravesando.