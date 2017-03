Procesaron a un hombre por maltratar a su mascota

Procesaron a un hombre de Bariloche por maltratar a una perra raza boxer que estaba bajo su cuidado. El animal presentaba un estado avanzado de desnutrición, una lesión grave en la parte trasera del muslo a través de la cual se podía ver el hueso y afecciones cardíacas.

El Juez Bernardo Campaña determinó que el acusado no cumplió con la Ley Nacional número 14346 de Protección Animal porque el can no había recibido atención veterinaria a pesar de su deteriorado estado de salud, aunque él aseguró "no haberle hecho daño a propósito".

La perra fue trasladada a un centro de cuidado donde se inició un tratamiento para su recuperación. Allí se presentó un informe de su evolución donde se indicó que pasó de pesar 19 kilos a 29 y la reducción de una úlcera en la zona de la cadera izquierda.

También se logró demostrar que el hombre imputado percibía un salario y que contaba con los medios suficientes para alimentar al animal y brindarle asistencia veterinaria.