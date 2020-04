Muy molesta por lo sucedido, la mujer después se comunicó por teléfono con su novio preso y se quejó por la conducta del agente penitenciario. Por este motivo, el interno resolvió presentar un habeas corpus para que se garantice su derecho a comunicarse con sus familiares y, además, alertar a las autoridades sobre el supuesto acoso cometido por el integrante del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Desde el SPF se presentó un extenso descargo sobre la tarea específica de los agentes de la División Visita, Relaciones Familiares y Sociales y que, en este tiempo, consiste en comunicarse con los familiares y facilitarles a los presos diálogos vía Skype. Sobre lo ocurrido con la concubina del interno, destacaron que su correo electrónico "no se encontraba vinculado al sistema" y que, por ese motivo, no fue posible establecer la comunicación.

No hicieron lugar al habeas corpus

Al igual que el juez de primera instancia, los camaristas federales le respondieron al preso que el habeas corpus no era la vía correspondiente para investigar la conducta del agente y que no se podía hablar de un agravamiento en sus condiciones de detención. Por ese motivo, el planteo del reo quedó en la nada, sin poder avanzar en la investigación. No se descarta, de todas maneras, que pueda reactivar la causa con algún otro tipo de planteos.

LEÉ MÁS

Delincuentes asaltaron a un taxista con un destornillador

Pareja violó la cuarentena armada con una escopeta

Intensa labor de los jueces locales en cuarentena