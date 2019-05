“Ningún ser humano necesita, ni desea, ni merece vivir así. Habría que tocar los puntos necesarios para poder darle una mano, armarle una casilla y llevarlos a que vivan ahí”, enfatizó.

El taxista constató la presencia de dos personas adultas, pero no descartó que pudiera haber algún niño. En su asombro, decidió registrar lo que veía en fotos y dijo que no le gustaría para nada que Cipolletti se parezca a Buenos Aires, donde hay muchas familias viviendo en la calle y la gente que las ve pasa, sigue y las mira con indiferencia.

En la ciudad, el problema de la vivienda sigue siendo de gran magnitud. La referente social Lila Calderón manifestó ayer que todo el tiempo hay personas que se acercan a las tomas para ver si pueden conseguir un lote para asentarse y hacerse una casita. En la mayoría de los asentamientos ya no quedan tierras disponibles, así que no se les puede dar una solución. En otros, como en el Barrio Obrero A, se les suele ofrecer el salón comunitario para pasar un día o dos a las familias desesperadas que no tienen dónde ir. Están hasta que consiguen alojarse en casa de familiares o amigos.

Además de la falta de tierras, en Cipolletti los alquileres suelen ser caros y la crisis económica deja sin alternativas a muchos.

Los tristes efectos de la intemperie

En los fríos del otoño y el invierno la dificultad de no contar con un techo para vivir se vuelve particularmente grave. Por eso, quienes no tienen un hogar, por efectos del alcoholismo o por urgencias extremas, acuden al calor que dan espacios físicos con temperaturas tibias como el hospital

o con al menos un resguardo, como los cajeros. La dirigente Lila Calderón expresó que el Municipio ya no contaría con un inmueble donde se brindaba albergue a las personas más vulnerables. Así las cosas, resulta deseable que la comuna esté atenta para asistir de otros modos a los sin techo.

