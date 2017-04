La audiencia estaba prevista para hoy, pero los abogados particulares solicitaron la suspensión por seguridad dado que estaba prevista una manifestación en el edificio.

Según explicó Oscar Pineda, abogado del futbolista, hoy no deberán presentarse y la audiencia pasará a otro día aún no confirmado. Abramovich se encuentra en la zona y no tendrá contacto con la prensa hasta que no se conozcan los resultados de las pericias psicológicas.

“Mañana declara una tercera persona, asique creemos que es posible que sean citados”, relató Pinedo en una radio local.