En Cipolletti una larga lista de voluntarios no puede donar plasma porque el hospital de la ciudad no cuenta con los suministros suficientes para realizar los análisis que detectan la cantidad los anticuerpos . En los próximos días se espera la llegada del material para comenzar a normalizar el servicio.

En plena pandemia, las campañas para conseguir donantes voluntarios de plasma se extendieron en toda la provincia, y las listas de personas solían ser muy acotadas. Pero ahora que la población tomó conciencia de su importancia y se acercaron para colaborar con los pacientes más críticos, no pueden donar por falta de suministros en el hospital. En Cipolletti la lista de espera de voluntarios asciende a 24 personas.

“En el hospital de Cipolletti no hay plasma y tenemos en la lista más de 24 donantes para citar y poder medirle los anticuerpos para saber si su plasma es apto para la transfusión, pero lamentablemente no pudimos citarlos y nos retrasamos porque no tenemos los insumos necesarios para poder realizar los estudios que se requieren”, explicó la jefa de Hemoterapia del hospital, Susana Figueroa.

Aseguró que hace más de una semana el hospital Pedro Moguillansky no cuenta con los reactivos suficientes y que no se consiguen porque los proveedores tienen faltantes debido a la alta demanda de estos materiales.

Donación plasma

“Por el alto consumo de reactivos en toda la zona, no se están consiguiendo. Desde la dirección se está coordinando y tratando de resolver esta situación lo más rápido posible. Pedimos a los donantes que nos tengan paciencia porque son momentos difíciles, entendiendo que lo que menos tenemos es tiempo para esperar”, indicó Figueroa.

Afirmó que en el próximos días esperan comenzar a convocar a los voluntarios para iniciar los análisis de anticuerpos.

Sobre la poca cantidad de donantes en la ciudad, Figueroa explicó que se da porque la mitad de las personas contagiadas son mujeres con antecedentes maternos y no pueden donar plasma, reduciendo al 50 por ciento las posibilidades.

“Eso nos reduce la población a jóvenes y mujeres que no han sido madres, y sobre todo a varones. A esto hay que sumarle que no todos reúnen la cantidad de anticuerpos necesarios para poder donar plasma. De igual forma, el porcentaje de voluntarios sigue siendo muy bajo respecto de los curados”, explicó.

Agregó que, según su experiencia en el hospital, los pacientes con Covid que estaban con cuadros moderados a graves han tenido buenos resultados al aplicarse el tratamiento con plasma convaleciente. “Por esto lo estamos usando, y tenemos la esperanza de tener la cantidad necesaria para todos los pacientes que lo requieran, en el momento oportuno”, expresó Figueroa.

Los pacientes cipoleños que deseen conocer más información sobre la donación de plasma o pedir un turno para los análisis pueden llamar o escribir WhatsApp al 2995079195.

Requisitos para donar

Los pacientes que son aptos para donar plasma deben ser personas recuperadas que tuvieron la enfermedad comprobada por hisopado y que hayan sido dados de alta hace 14 días o más. Antes de la donación se realizan los estudios para conocer la cantidad de anticuerpos presentes en el organismo.

Los requisitos son los mismos que para la donación de sangre: ser mayor de 18 años hasta 65, desayunar antes del procedimiento y cumplir el protocolo nacional.

El proceso es sencillo y sin dolor, y el donante puede regresar luego de 15 días. Además, el plasma retirado es reemplazado por un suero y los anticuerpos no disminuyen ni se eliminan por la donación.