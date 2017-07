"La ocupación total fue durante el fin de semana, desde el viernes a la tarde hasta hoy a la mañana, y fue por el estado de las rutas por las nevadas. Muchos no pudieron continuar y decidieron hacer noche en Cipolletti. El dato fue brindado no sólo por los mismos turistas que no conseguían lugar sino también por los hoteleros que nos informaban que ya no tenían lugar", explicaron desde el Centro de Informes.

Por otra parte, contaron que las consultas del día de hoy fueron por el estado de las rutas para poder seguir viaje. La Ruta 40 está habilitada pero recomiendan circular con precaución y con el uso de cadenas para la nieve obligatorio.