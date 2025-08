Video: robaron y destrozaron un comercio del centro de Neuquén

robo comercio del Alto 03

La indignación entre los comerciantes no tardó en aflorar. "A metros de la Avenida Argentina, en donde siempre hay policías ¡Un local con candados y cámaras! En moto, cuatro personas entraron y en un minuto y medio hicieron un desastre", expresó una comerciante de la zona, visiblemente molesta por la falta de seguridad en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 2:30. "Gente en la calle había más de lo común. Todo parece tan natural, es tan triste. Y lo que nos cuesta vender", se quejó.

Impotencia e indignación

El video se viralizó en distintos grupos de Whatsapp donde vecinos y vecinas de esta ciudad se solidarizaron con el comercio afectado. "Realmente es tierra de nadie Neuquén. Reventaron la puerta, entraron como panchos por su casa, la Policía no vio nada de nada, no encontraron nada. Los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para cortar los candados, romper la puerta y llevarse 25 camperas. La Policía dice que no hay oficiales disponsibles, que no hay móviles; y lamentablemente la cuestión de la venta está jodida. Mucha impotencia y amargura por tanto esfuerzo", manifestaron.

robo comercio del Alto 01

Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho y se desconoce si los autores están indentificados. No obstante, el hecho de que ocultaran sus rostros con cascos de seguridad torna más difícil esa tarea. Los cuatro se retiraron del lugar, con rumbo desconocido, a bordo de dos motocicletas.

El caso vuelve a encender la alarma sobre la seguidilla de robos en zonas estratégicas de Neuquén , incluso en sectores con presencia policial y vigilancia urbana.