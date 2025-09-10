Sorprendieron a un menor en una moto que le habían limado el número del motor

Lo interceptó la BMA cerca del barrio Antártida Argentina y al revisar el rodado detectaron la irregularidad. Por su edad tuvieron que convocar a los padres.

La moto en la que andaba el adolescente tenía el número del motor limado.

Policías de la Brigada Motorizada ( BMA ) de Cipolletti secuestró una moto que presentaba el número de motor adulterado y era conducida por un menor de edad. El operativo se realizó el último lunes en horas de la noche en l Juan Domingo Perón y Serafín González, en el barrio Antártida Argentina.

Fuentes de la fuerza informaron que el personal identificó a un joven que circulaba en una motocicleta y que al solicitarle que se detuviera, se procedió a verificar la documentación del rodado y los datos registrales.

Si bien el número de cuadro del vehículo correspondía a una moto Corven Energy 110 sin pedido de secuestro, al intentar verificar el número de motor se constató que el mismo se encontraba limado , un ardid que utiliza la delincuencia y que imposibilitó confirmar su procedencia , como en este caso. Ante esta manifiesta irregularidad, se dio intervención a la unidad policial correspondiente.

Dado que el conductor era menor de edad, se notificó de inmediato a sus progenitores, quienes acompañaron al adolescente a la comisaría para continuar con las diligencias. La motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para su resguardo, y se labraron las actuaciones correspondientes mientras se espera la intervención de las autoridades judiciales competentes.

Atraparon a un prófugo en el Anai Mapu

Un joven de 26 años que tenía pedido de captura vigente fue detenido por personal policial de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

El arresto se produjo el último lunes cuando los efectivos que realizaban recorridas de prevención en inmediaciones de las calles Río Negro y Río Neuquén observaron al individuo en actitud sospechosa.

Prófugo atrapado Mapu

Tras ser identificado, y al no poder recordar su número de documento, se consultó al Comando Radioeléctrico (CRE), que informó que el sujeto presentaba un pedido de captura vigente por una causa tramitada en marzo de 2021 por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, aunque no se dieron precisiones al respecto.

El hombre, que trascendió no tiene domicilio fijo y se encuentra en situación de calle, fue trasladado a la unidad policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales, quienes continuaron con las actuaciones correspondientes.

Rescataron a una abuela que se le incendiaba la casa

Un efectivo policial de General Roca ingresó a una vivienda en llamas y rescató a una mujer de 77 años que se encontraba atrapada en el interior.

El hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad, en una casa ubicada sobre calle Rosario de Santa Fe, cuando se desencadenó un incendio pasadas las 14 y rápidamente acudieron al lugar móviles de la Comisaría 21° junto con una dotación de bomberos voluntarios, quienes trabajaron intensamente para contener el siniestro.

Al llegar, uno de los efectivos ingresó al domicilio a pesar del humo y las llamas, logrando rescatar a la propietaria de la vivienda de 77 años, quien se encontraba sola y desorientada.

La mujer fue rápidamente asistida por personal médico y trasladada en ambulancia al hospital local, donde permanece internada debido a la inhalación de humo.

Según el informe preliminar de Bomberos, el incendio se habría originado a raíz de un cortocircuito eléctrico en una de las habitaciones. Las llamas afectaron parte de la vivienda, aunque la rápida intervención evitó que se propagaran aún más.