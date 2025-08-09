La BMA de Cipolletti llevará el nombre de un policía fallecido durante una persecución

Daniel Alfredo Martínez Barría murió al chocar la moto policial que conducía cuando seguía a un prófugo. Al cumplirse un año de la tragedia le rindieron el homenaje.

La Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti llevará el nombre de Daniel Alfredo Martínez Barría, el integrante de ese cuerpo que el 8 de agosto de 2024 murió al impactar la moto que conducía contra un vehículo durante una persecución.

El acto de nombramiento se llevó a cabo este viernes, precisamente cuando se cumplió un año de la tragedia , en la sede de la dependencia ubicada en la calle Fernández Oro , vecina a la Escuela de Suboficiales y Agentes de la institución rionegrina.

“En el primer aniversario de su fallecimiento, y en reconocimiento a su vocación de servicio, fue ascendido post mortem al grado de Sargento. En homenaje a su entrega y compromiso en el cumplimiento del deber, la Brigada Motorizada de Apoyo de Cipolletti pasó a llevar su nombre”, informaron fuentes de la fuerza.

Acto BMA Martínez Barría

Participaron en la ceremonia el Jefe de la Policía de Río Negro, comisario General Daniel Bertazzo; el Subjefe, comisario General Elio Tapia; y el intendente local, Rodrigo Buteler. También estuvieron presentes otras autoridades policiales, legisladores y familiares del homenajeado.

Martínez Barría murió en plena persecución de un hombre que se movilizaba en una moto y escapó de un control que se efectuaba en la zona norte de la ciudad. El joven agente, de 28 años de edad, salió también en su moto tras él. La persecución a alta velocidad se extendió a lo largo de varias cuadras, pero en la esquina de las calles Fray Mamerto Esquiú y Don Bosco impactó contra una camioneta Renault Duster Oroch.

El impacto generó múltiples traumatismos en la víctima. Personal del SIARME fue convocado al lugar, pero los médicos de urgencia no pudieron salvar al uniformado.

Choque contra una camioneta

La tragedia provocó una enorme conmocionó en la ciudad y también entre los integrantes de la fuerza de seguridad, que destacaron el compromiso y la vocación con la que la víctima desempeñaba su tarea.

Hubo múltiples muestras de dolor por el deceso. El propio gobernador Alberto Weretilneck lamentó la muerte del joven uniformado. "Hoy es un día triste para Río Negro. Perdimos a un valiente miembro de la Policía de Río Negro, quien entregó su vida en una persecución mientras cumplía con su deber en Cipolletti", recalcó.

“Este héroe se enfrentó al peligro para protegernos, demostrando una entrega inquebrantable. Su sacrificio no será en vano; su legado vivirá por siempre en nuestra provincia", agregó el mandatario provincial.

Choque Martínez Barría

Por el incidente vial se inició una causa judicial que tuvo como imputado al conductor a la camioneta Renault por el delito de homicidio culposo. En mayo de este año en el marco de un juicio abreviado acordó una condena de dos años de prisión en suspenso, cinco años de inhabilitación para conducir y la obligación de cumplir pautas de conducta durante un lapso de dos años.

En la investigación judicial se determinó que Martínez Barría circulaba con sirenas y balizas activadas cuando impactó contra el lateral de una camioneta, que ingresó a la intersección en contra de las normas de tránsito, lo que provocó la colisión.

En cuanto al motociclista que escapó y provocó la persecución que causó la tragedia, no se supo su fue identificado.