El tío la pasó a buscar para enseñarle a manejar y en el trayecto la manoseó

Ocurrió en una localidad del Alto Valle rionegrino. La chica hizo la denuncia en un oficina de Familia, pero la derivaron a la Fiscalía por tratarse de un supuesto hecho de carácter penal.

La joven denunció al tío por manosearla cuando le enseñaba a manejar.

Una joven de una localidad del Alto Valle de la zona oeste denunció a su tío por manosearla mientras le enseñaba a manejar. La presentación la hizo en la Oficina Tutelar de la Mujer, el Niño y la Familia de una Comisaría de la región , por lo que fue elevada a la Justicia de Paz .

Sin embargo, como la acusación no se encuadra en un supuesto hecho de violencia familiar que contempla la Ley Provincial 3040 sino un posible delito de carácter penal , se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que continúe la investigación.

El incidente se registró el miércoles 3 último y la denuncia la hizo días después. Relató que el tío la pasó a buscar por su casa para enseñarla a conducir y que tomaron por un camino de tierra que conduce a un basurero , es decir un sector alejado de la población.

Pero al tomar ella el volante y guiar el vehículo, sorpresivamente el hombre comenzó a tocarle las piernas y después "corrió su mano hasta la entrepierna presionándole la parte íntima".

Era un familiar de confianza

La chica dijo que le reclamó por lo que había hecho y de los nervios no pudo seguir manejando más, por lo que le pidió que volvieran.

Mientras regresaban el sujeto adoptó una postura con la que intentó evadir su responsabilidad: le preguntaba “qué le pasaba, si estaba enojada, todo en forma de chiste”.

Además le pidió perdón y le dijo que sabía que ella nunca más le iba a volver a hablar, “mientras intentaba hacer como que nada había pasado, ponía música, se reía, le hablaba y le insistía en que lo mire a los ojos”.

Sostuvo que ella se sintió muy mal porque “él es el tío con el que más cosas compartían; que tenían una relación de confianza y nunca pensó que le llegaría a hacer eso”.

No quiere volver a verlo

Remarcó que el hombre vive a no más de cinco cuadras de su casa y que necesariamente él debe pasar por enfrente para llegar a la ruta.

También subrayó que tiene miedo debido a que está casi todo el tiempo sola en su domicilio, y si bien él ·no la amenazó ni nada”, nunca se esperó que le haga lo que le hizo, por eso “tampoco puede estar segura de que no va intentar nada y que no quiere volver a verlo”.

La joven mantuvo una entrevista telefónica con la jueza de paz interviniente y dijo que se había presentado en la Fiscalía de Cinco Saltos y que también tendría una entrevista vía zoom con alguien del Ministerio Público de Cipolletti.

CIPOLLETTi frente fiscalía.jpg

La magistrada resolvió desestimar la denuncia porque no se encuadra en la Ley 3040 y girarla al Ministerio Público Fiscal, como también poner en conocimiento lo decidido a la Justicia de Familia de Cipolletti.

"La ley de violencia familiar no es la vía idónea para investigar y sancionar delitos de índole sexual, ya que para ello existen los procedimientos y garantías específicas de la justicia penal", expresó la jueza.

Le informaron a la joven que en la siguiente instancia podrá asistir con un abogado particular o requerir un asesor gratuito a la Defensoría de Pobres y Ausentes.

El lugar exacto donde ocurrieron los hechos no se precisa por pedido judicial para resguardar la intimidad de la víctima y evitar su exposición pública.